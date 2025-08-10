РУСАДА в июле зафиксировало снижение числа запросов на использование запрещенных лекарств

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июле получило от спортсменов 10 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.
«В июле в РУСАДА поступило 10 запросов на оформление терапевтического использования, 13 из ранее поданных были одобрены», — сказала собеседница ТАСС. В январе было получено 17 запросов и одобрено 8, в феврале — 13 и 14, в марте — 24 и 13, в апреле — 16 и 9, в мае — 13 и 14, в июне — 16 и 8 соответственно.
В 2024 году в Российское антидопинговое агентство поступил 141 запрос на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов для лечения, в 2023-м — 117, в 2022-м — 78.
Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством.