Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РУСАДА в июле зафиксировало снижение числа запросов на использование запрещенных лекарств

13 из ранее поданных запросов были одобрены.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июле получило от спортсменов 10 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

«В июле в РУСАДА поступило 10 запросов на оформление терапевтического использования, 13 из ранее поданных были одобрены», — сказала собеседница ТАСС. В январе было получено 17 запросов и одобрено 8, в феврале — 13 и 14, в марте — 24 и 13, в апреле — 16 и 9, в мае — 13 и 14, в июне — 16 и 8 соответственно.

В 2024 году в Российское антидопинговое агентство поступил 141 запрос на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов для лечения, в 2023-м — 117, в 2022-м — 78.

Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством.