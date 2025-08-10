РУСАДА в июле зафиксировало снижение числа запросов на использование запрещенных лекарств

«В июле в РУСАДА поступило 10 запросов на оформление терапевтического использования, 13 из ранее поданных были одобрены», — сказала собеседница ТАСС. В январе было получено 17 запросов и одобрено 8, в феврале — 13 и 14, в марте — 24 и 13, в апреле — 16 и 9, в мае — 13 и 14, в июне — 16 и 8 соответственно.