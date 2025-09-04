Ричмонд
Дегтярев опроверг тезис о том, что руководить спортом должны спортсмены

Министр спорта отметил, что в руководители должны идти люди, получившие необходимое образование.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Занимать руководящие посты в спортивных федерациях должны только те спортсмены, которые получили необходимое образование. Такое мнение во время лектория на тему «Дальний Восток — место, где начинается завтра» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) высказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Тезис о том, что спортсмены должны руководить спортом, — это бред и ересь, — сказал Дегтярев. — А вот то, что образованный спортсмен должен руководить спортом — это уже другое дело. Нужно научиться руководить процессами, деньгами. Когда этот бред говорят — осаживайте, спортсмен должен спортом заниматься. А образованный спортсмен должен спортом руководить».

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3—6 сентября. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.

ТАСС — генеральный информационный партнер форума.