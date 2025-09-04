Дегтярев опроверг тезис о том, что руководить спортом должны спортсмены

«Тезис о том, что спортсмены должны руководить спортом, — это бред и ересь, — сказал Дегтярев. — А вот то, что образованный спортсмен должен руководить спортом — это уже другое дело. Нужно научиться руководить процессами, деньгами. Когда этот бред говорят — осаживайте, спортсмен должен спортом заниматься. А образованный спортсмен должен спортом руководить».