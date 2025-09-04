Дегтярев опроверг тезис о том, что руководить спортом должны спортсмены

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Занимать руководящие посты в спортивных федерациях должны только те спортсмены, которые получили необходимое образование. Такое мнение во время лектория на тему «Дальний Восток — место, где начинается завтра» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) высказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
«Тезис о том, что спортсмены должны руководить спортом, — это бред и ересь, — сказал Дегтярев. — А вот то, что образованный спортсмен должен руководить спортом — это уже другое дело. Нужно научиться руководить процессами, деньгами. Когда этот бред говорят — осаживайте, спортсмен должен спортом заниматься. А образованный спортсмен должен спортом руководить».
Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке
ТАСС — генеральный информационный партнер форума.