Рожков: на Паралимпиаде в Италии в случае допуска могут выступить до 17 россиян

«У нас, к сожалению, есть опыт, что держат до последнего и потом допускают до участия в Паралимпийских играх, — продолжил собеседник агентства. — По Милану во всех рабочих совещаниях оргкомитета мы участвуем. Наши ребята продолжают тренироваться, спасибо Минспорту России. Очень обидно, что наши молодые топовые спортсмены, которые на каждой Олимпиаде сверкают, не попадут на Паралимпийские игры. Потому что нас не допустили к отборочным соревнованиям 2024−2025 годов. Запас рейтинга наших более взрослых топовых спортсменов очень высокий. Если все-таки будет принято решение, и им разморозят рейтинги, то большая вероятность для наших многократных чемпионов мира и победителей Паралимпийских игр принять участие. Это лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, парасноуборд. Наш тренер Ирина Александровна Громова посчитала, что могут выступить до 17 человек».