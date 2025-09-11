Ричмонд
МВД переобъявило в розыск информатора WADA Родченкова

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории разыскивается по уголовной статье.

Источник: Imago/TASS

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков переобъявлен в розыск в России. Это следует из базы розыска МВД РФ.

«Родченков Григорий Михайлович разыскивается по статье УК», — сказано в базе. В особых приметах значится, что он переобъявлен в розыск.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что для переобъявления в розыск могло стать новое уголовное дело в отношении Родченкова.

Родченков обвиняется в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании правосудию, незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ. Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск в сентябре 2017 года. Потерпевшими по его уголовному делу признаны Минспорт России и ликвидированный в настоящее время Антидопинговый центр России, которым Родченков руководил в 2006—2015 годах. С января 2016 года он уехал в США и стал информатором WADA.