Тарасова оценила допуск российских паралимпийцев с флагом и гимном

По словам Тарасовой, она рада, что паралимпийцы смогут снова выступать на международных соревнованиях, используя флаг и гимн Российской Федерации, а также другие национальные атрибуты. «Я очень рада за наших паралимпийцев, что они теперь могут выступать под флагом нашей Родины. По-настоящему рада за них, это большое дело», — заявила она.