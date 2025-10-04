Ричмонд
РУСАДА в 2025 году получило 137 запросов на употребление запрещенных лекарств

В сентябре на оформление терапевтического использования поступило 14 запросов.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в сентябре получило от спортсменов 14 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

«В сентябре в РУСАДА поступило 14 запросов на оформление терапевтического использования, 10 из ранее поданных были одобрены», — сказала собеседница ТАСС. Всего за девять месяцев 2025 года РУСАДА получило 137 запросов, одобрило — 96.

В 2024 году в Российское антидопинговое агентство поступил 141 запрос на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов для лечения, в 2023-м — 117, в 2022-м — 78.

Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством.