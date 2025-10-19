Франция разделилась из-за запрета хиджаба в спорте

Национальная дискуссия вокруг хиджаба вновь разгорелась с новой силой, разжигая давний спор между глубоко укоренившейся верой Франции в светскость общества и растущими призывами к инклюзивности и религиозной свободе. Защитники прав человека утверждают, что запреты «должны быть отменены», поскольку они «лишают женщин собственного пространства». Эта обеспокоенность находит мощный отклик на международных форумах, в том числе на конференции «Play the Game 2025» в Финляндии на прошлой неделе, где французская политика подверглась критике за «несправедливое исключение мусульманок-спортсменок».
Однако этот вопрос не является чем-то неожиданным. В 2024 году, когда Франция готовилась к проведению Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже, правительство объявило, что спортсменам будет запрещено носить хиджабы во время соревнований. Этот шаг, оправданный строгим толкованием принципа светскости (светскости), вызвал возмущение некоторых противников, поскольку правозащитные организации и видные спортивные деятели осудили это решение, назвав его «гендерной и расистской дискриминацией». Тем не менее, французское государство настояло на своём, распространив запрет на такие виды спорта, как футбол, баскетбол и волейбол, как на профессиональном, так и на любительском уровне.
Законодательная база ужесточилась ранее в том же году: в феврале сенат страны принял законопроект, запрещающий все религиозные символы, включая хиджаб, на национальных спортивных мероприятиях. Эта мера усилила политику, начатую еще в 2004 году, когда закон запрещал видимые религиозные символы в государственных школах и учреждениях для сохранения нейтралитета государства.
В телевизионном интервью телеканалу TF1 Info в мае 2024 года президент Эммануэль Макрон поддержал Олимпийскую хартию и заявил: «Я поддерживаю Хартию, которая запрещает ношение религиозных символов во время соревнований», утверждая, что его позиция проистекает из веры в «равенство мужчин и женщин», и настаивая на том, что спорт должен оставаться свободным от религиозных или политических проявлений. Тогдашний министр спорта и нынешний глава Национального олимпийского и спортивного комитета Франции Амели Удеа-Кастера подкрепила этот аргумент, повторив, что секуляризм является «основной ценностью» Республики, и от спортсменов ожидается соблюдение правил, запрещающих открытое проявление религиозных чувств в спортивных соревнованиях. Это мнение, хотя и с большей осторожностью, разделяла также бывший министр спорта Мари Барсак, недавно сменившая Марину Феррари. В конце марта она предупредила о «путанице», которая может возникнуть, если хиджаб будет ассоциироваться с радикализацией в спорте.
Однако критики утверждают, что такая интерпретация секуляризма по своей сути является дискриминационной. На саммите «Play the Game» отметили, что «когда спорт отказывает в праве носить хиджаб, он отказывает в праве включать к него и самих женщин», и заявил, что нейтралитет не может осуществляться в ущерб правам личности, поскольку отстранение от спорта «не имеет законной цели» и должно быть отменено. «Заставлять кого-либо выбирать между спортивной мечтой и своей идентичностью, это унизительный опыт, который способствует изоляции и влияет как на психическое, так и на физическое здоровье», — сообщило издание The Athletic на прошлой неделе.
Международный олимпийский комитет попытался найти деликатный баланс: он разрешил ношение хиджаба в пределах Олимпийской деревни в Париже, но оставил решение о его ношении во время соревнований на усмотрение принимающей страны. После Игр во французской столице комитет ООН опубликовал уничтожающий доклад, осуждающий негибкость Франции в отношении религиозной свободы в спорте. В документе утверждалось, что эти ограничения подрывают права мусульманок и противоречат ценностям разнообразия и участия, которые должны лежать в основе современного спорта.
К началу 2025 года этот вопрос вернулся в парламент Франции, поскольку премьер-министр Франсуа Байру, столкнувшись с непростой политической ситуацией, попытался объединить правительство вокруг этого деликатного вопроса. Однако спор о хиджабе вновь расколол политические силы. Министр юстиции Жеральд Дарманен пригрозил отставкой в случае каких-либо уступок, в то время как другие члены кабинета министров призвали к пересмотру закона в целях обеспечения большей инклюзивности. По сообщениям национальных газет L'Équipe и Le Parisien, в отеле Hôtel de Matignon обострилась напряжённость, отражая разрыв общества между двумя непримиримыми взглядами.
Как сообщает LISA News, во Франции проживает от шести до семи миллионов мусульман, что составляет примерно 11% населения, что делает страну одной из крупнейших мусульманских общин в Европе. Эта демографическая ситуация отчасти объясняет остроту споров. Французские спортивные федерации, в свою очередь, проводят в жизнь неоднородную политику: в то время как в футболе, баскетболе, волейболе и регби ношение хиджаба запрещено, в других видах спорта, таких как лёгкая атлетика и гандбол, оно разрешено. Эта раздробленность правового поля порождает путаницу, хаос, который и призван разрешить предлагаемый законопроект.
В этом контексте несколько французских спортсменов публично выразили своё недовольство тем, что их отстранили от участия в соревнованиях. Элен Ба, бывшая баскетболистка, 23 года, назвала аргумент о нейтралитете «самой лицемерной идеей, какую только можно вообразить» во время своего выступления на «Play the Game». «Спорт и соревнования уже классифицируются по возрасту, полу, весу, росту, экономическому положению, расе и религии», — сказала она, явно раздосадованная тем, что её отстранили от любимого вида спорта только потому, что она решила носить платок.
Её слова были схожи с теми, что в прошлом году сказала Диаба Конате, французская баскетболистка-мусульманка, которая надеялась представлять свою страну на Олимпиаде в Париже, но была исключена из соревнований за отказ снять хиджаб. «Мне очень обидно, что мне отказали в возможности представлять страну, в которой я родилась, только из-за моей религиозной принадлежности», — заявила Конате, которая играла за юношескую сборную страны, а сейчас выступает в студенческих соревнованиях по баскетболу в США. «Я искренне верю, что спорт должен быть инклюзивным», — добавила она.
Даже индустрия спортивной одежды, пусть и негласно, вмешалась. Ведущие мировые бренды разработали хиджабы для спортивных соревнований из дышащих и лёгких материалов, специально предназначенных для спортсменок. Их существование подтверждает идею о том, что инклюзивность может сосуществовать с результативностью, а спорт способен адаптироваться к разнообразию, не жертвуя безопасностью и справедливостью.
Тем не менее, Франция остаётся единственной страной, где действует тотальный запрет на ношение религиозной одежды в спорте. Это ставит её в «исключительное и непростительное» положение с точки зрения международных стандартов в области прав человека. Для некоторых наблюдателей проблема заключается в том, чтобы примирить принцип светскости, основополагающий принцип французской идентичности, с реалиями всё более плюралистичного и взаимосвязанного общества. Поэтому дебаты продолжаются в парламенте, в редакциях и на спортивных площадках.
Сергей Алексеев