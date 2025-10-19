Франция разделилась из-за запрета хиджаба в спорте

В телевизионном интервью телеканалу TF1 Info в мае 2024 года президент Эммануэль Макрон поддержал Олимпийскую хартию и заявил: «Я поддерживаю Хартию, которая запрещает ношение религиозных символов во время соревнований», утверждая, что его позиция проистекает из веры в «равенство мужчин и женщин», и настаивая на том, что спорт должен оставаться свободным от религиозных или политических проявлений. Тогдашний министр спорта и нынешний глава Национального олимпийского и спортивного комитета Франции Амели Удеа-Кастера подкрепила этот аргумент, повторив, что секуляризм является «основной ценностью» Республики, и от спортсменов ожидается соблюдение правил, запрещающих открытое проявление религиозных чувств в спортивных соревнованиях. Это мнение, хотя и с большей осторожностью, разделяла также бывший министр спорта Мари Барсак, недавно сменившая Марину Феррари. В конце марта она предупредила о «путанице», которая может возникнуть, если хиджаб будет ассоциироваться с радикализацией в спорте.