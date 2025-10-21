В Подмосковье проектируются и строятся 12 спортивных объектов

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Двенадцать объектов физической культуры и спорта проектируются и строятся в Подмосковье в текущем году, на их реализацию из бюджета выделено более 6 миллиардов рублей, сообщил секретарь подмосковного отделения партии «Единая Россия», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Отмечу, в 2025 году в стадии проектирования и строительства находятся 12 объектов физической культуры и спорта. Они включены в Народную программу партии как наказ наших избирателей. Из бюджета на них выделено 6,6 миллиарда рублей», — сообщил Брынцалов, слова которого приводятся пресс-службой регионального отделения партии «Единая Россия».
По его словам, в 2025 году планируется завершить строительство и реконструкцию двух объектов физической культуры и спорта. В следующем году в Реутове откроется Академия вратарского мастерства имени Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова, а также планируется начать строительство семи спортивных объектов.
«В свою очередь, на модернизацию объектов культуры в 2025 году выделят почти 1,5 миллиардов рублей, большую часть средств направят из бюджета Московской области», — отметил Брынцалов.
Согласно сообщению, в 2025 году на реконструкции находятся два объекта культуры. До конца года, в частности, планируется завершить реконструкцию здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Мытищинский театр драмы и комедии “ФЭСТ”.
«Культура Подмосковья — это сотни уникальных учреждений, в которых работают тысячи талантливых людей. “Единая Россия” делает всё для того, чтобы в регионе была яркая культурная жизнь. Для этого по наказам жителей продолжаем ремонтировать наши культурно-досуговые учреждения, оснащать их всем необходимым. В настоящий момент капитальный ремонт ведется на 17 таких объектах», — добавил Брынцалов.