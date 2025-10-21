В Подмосковье проектируются и строятся 12 спортивных объектов

«Культура Подмосковья — это сотни уникальных учреждений, в которых работают тысячи талантливых людей. “Единая Россия” делает всё для того, чтобы в регионе была яркая культурная жизнь. Для этого по наказам жителей продолжаем ремонтировать наши культурно-досуговые учреждения, оснащать их всем необходимым. В настоящий момент капитальный ремонт ведется на 17 таких объектах», — добавил Брынцалов.