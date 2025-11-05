Ричмонд
На форуме «Россия — спортивная держава» презентовали летнюю Спартакиаду

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Презентация летней Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов 2026 года прошла на форуме «Россия — спортивная держава».

Источник: РИА "Новости"

Соревнования пройдут в 43 видах спорта, а участниками станут более 12 тыс. спортсменов.

«Главный национальный отбор на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе, 43 вида спорта, 7 регионов, более 300 дисциплин, более 12 000 участников», — отмечается в презентации.

Центральная площадка Спартакиады — Свердловская область, 8 августа там пройдет церемония открытия. Будут также задействованы Калининградская, Омская, Челябинская, Самарская области, Республики Татарстан и Башкортостан. В Уфе на 30 сентября запланирована церемония закрытия Спартакиады.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит с 5 по 7 ноября в Самаре. ТАСС является информационным партнером форума.