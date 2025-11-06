Дегтярев: Россия выступает главным поборником олимпийских ценностей

«Мы эту работу сегодня проводим. Исполком Международного олимпийского комитета в своем последнем решении четко дал понять, что участие спортсменов в международных соревнованиях должно быть гарантировано вне зависимости от национальности. И дискриминация по политическим мотивам несовместима с олимпийским движением. Эти принципы одинаковы для всех, и они касаются в том числе и нас, России и наших соседей, союзников, Белоруссии», — добавил Дегтярев.