Дегтярев: Россия выступает главным поборником олимпийских ценностей

Министр спорта РФ отметил, что дискриминация по политическим мотивам несовместима с олимпийским движением.

Источник: РИА "Новости"

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Россия в настоящее время фактически выступает главным поборником олимпийских ценностей. Об этом на пленарном заседании «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе» на форуме «Россия — спортивная держава» заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Наш президент Владимир Владимирович Путин всегда отмечает, что Россия готова и будет взаимодействовать со всеми, кто разделяет традиционные ценности и принципы спорта, кто дорожит этими ценностями, — сказал Дегтярев. — И мы видим, что сегодня Россия выступает фактически главным поборником олимпийских ценностей, которые, увы, часто нарушаются за рубежом. Мы ставим основной целью восстановление прав наших спортсменов. Это ключевая задача министерства спорта, Олимпийского комитета России».

«Мы эту работу сегодня проводим. Исполком Международного олимпийского комитета в своем последнем решении четко дал понять, что участие спортсменов в международных соревнованиях должно быть гарантировано вне зависимости от национальности. И дискриминация по политическим мотивам несовместима с олимпийским движением. Эти принципы одинаковы для всех, и они касаются в том числе и нас, России и наших соседей, союзников, Белоруссии», — добавил Дегтярев.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС — информационный партнер форума.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше