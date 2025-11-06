В Белоруссии указали на алчность и корысть при введении санкций в спорте

«Мы видим корысть и алчность функционеров от спорта, которые принимают решения в угоду странам или группам стран, они отстаивают интересы спортсменов в соответствии с занимаемыми должностями, выбранными должностями, они должны отстаивать интересы спортсменов вне зависимости от вероисповедания спортсменов всех стран, — отметил Ковальчук. — Сегодня санкции — это прямой способ убрать конкурентов. Несколько лет белорусский и российский спорт находится под гнетом жесткого политического давления и необоснованных санкций, но мы не только не сломились, а наоборот, стали заметно сильнее, энергичнее, уверенно движемся вперед твердым шагом, даже самые рьяные недоброжелатели сегодня это признают и понимают — наши страны и спортсмены еще больше сплотились. Мы вместе плечом к плечу, как настоящие товарищи, братья, преодолевали этот непростой отрезок пути. Без Белоруссии и России мировой спорт не может быть полноценным, этот факт становится все более очевидным для всех».