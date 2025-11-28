Ричмонд
Логинова переизбрана на пост генерального директора РУСАДА

Вероника Логинова останется на посту генерального директора РУСАДА.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Вероника Логинова переизбрана на пост генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на новый четырехлетний срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Решение было принято общим собранием членов РУСАДА.

«За первые четыре года Вероника Викторовна показала себя как руководитель, способный не только управлять сложной организацией в условиях вызовов, но и предлагать важные инициативы, способствующие усилению культуры чистого спорта в России. Ее работа заслужила высокую оценку наблюдательного совета РУСАДА и членов агентства», — отметил член наблюдательного совета РУСАДА, заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. Сеченова Евгений Ачкасов.

Логинова занимает должность генерального директора РУСАДА с декабря 2021 года.