В Риме встретили олимпийский огонь Игр 2026 года

РИМ, 5 декабря. /ТАСС/. Церемония официальной встречи олимпийского огня XXV зимних Игр 2026 года, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо, состоялась в центре Рима. В ней приняли участие президент Италии Серджо Маттарелла, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, а также представители высшего итальянского руководства и губернаторы регионов — Ломбардии и Венето, где состоится Олимпиада, передает корреспондент ТАСС.
Именно в президентском Квиринальском дворце, перед которым состоялась церемония, «приютили» на ночь олимпийское пламя, зажженное 26 ноября в Древней Олимпии и накануне доставленное в итальянскую столицу из Афин. В ходе церемонии был зажжен олимпийский факел, а затем символичное пламя. В небе над столицей пролетела группа высшего пилотажа «Фреччи триколори».
Маттарелла напомнил, что Италия запросила олимпийское перемирие, как «было принято в древности». «Более того, мы надеемся на большее, а именно на прекращение конфликтов», — сказал глава итальянского государства.
Олимпийский огонь начнет эстафету по Апеннинам ровно за два месяца до начала игр — 6 декабря с римского стадиона до места проведения Олимпийских игр на севере страны. Олимпийский огонь побывает во всей Италии, от юга до севера, включая острова Сардиния и Сицилия, и Кортина-д’Ампеццо, где пройдет часть соревнований. Эстафета завершится на Олимпийском стадионе («Сан-Сиро») в Милане 6 февраля.