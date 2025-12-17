На Украине приняли новое решение по соперничеству с российскими спортсменами, выступающими под флагом России

«Я считаю, что нам нужно участвовать во всех международных соревнованиях. Наши спортсмены страдают в подготовке к международным соревнованиям, мы видим, сколько детей потеряли в детско-юношеских школах, сколько детей с родителями уехали за границу. Поэтому надо участвовать в этих соревнованиях. Конечно, так, как и решили перед этим: не жмем руки, не стоим рядом с пьедесталом, вопрос совместного фото вообще не поднимаем — это запрещено, это все спортсмены понимают, они уже осведомлены и знают, как надо себя вести на международных соревнованиях», — заявил Гутцайт.