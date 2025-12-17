Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине приняли новое решение по соперничеству с российскими спортсменами, выступающими под флагом России

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт сообщил, что принято новое решение по соперничеству с российскими и белорусскими спортсменами, выступающими под флагами своих стран.

Источник: Shutterstock

Данное решение в ближайшее время должно утвердить Министерство молодежи и спорта Украины, пишет украинский сайт «Чемпион».

Напомним, что на данный момент на Украине действует запрет на участие украинцев в турнирах, на которых представлены спортсмены из России и Белоруссии.

«Я считаю, что нам нужно участвовать во всех международных соревнованиях. Наши спортсмены страдают в подготовке к международным соревнованиям, мы видим, сколько детей потеряли в детско-юношеских школах, сколько детей с родителями уехали за границу. Поэтому надо участвовать в этих соревнованиях. Конечно, так, как и решили перед этим: не жмем руки, не стоим рядом с пьедесталом, вопрос совместного фото вообще не поднимаем — это запрещено, это все спортсмены понимают, они уже осведомлены и знают, как надо себя вести на международных соревнованиях», — заявил Гутцайт.

Кроме того, президент НОК Украины отметил, что создана комиссия, которая будет рассматривать, куда будут ездить украинские спортсмены и как они должны будут себя вести.

«Нужно понимать, что мир меняется, и МОК тоже следит и видит, какие изменения, к сожалению, происходят по отношению к нам», — добавил Гутцайт.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше