МОК назвал спортсменов, которые пронесут олимпийский флаг на открытии Игр

В число знаменосцев вошли победитель зимних Олимпийских игр 1968 года по лыжным гонкам итальянец Франко Нонес и двукратный олимпийский чемпион в марафоне кениец Элиуд Кипчоге.

Источник: Reuters

РИМ, 2 февраля. /ТАСС/. Победитель зимних Олимпийских игр 1968 года по лыжным гонкам итальянец Франко Нонес и двукратный олимпийский чемпион в марафоне кениец Элиуд Кипчоге станут одними из знаменосцев, которые пронесут олимпийский флаг на церемонии открытия Игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Также флаг пронесут двукратная олимпийская чемпионка бразильская гимнастка Ребека Андраде, участник Олимпийских игр в качестве тхэквондиста и лыжника Пита Тауфатофуа из Тонги, боксер Синди Нгамба, представлявшая команду беженцев, двукратный серебряный призер Игр итальянская конькобежка Мартина Вальчепина.

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 6 февраля.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше