МОК назвал спортсменов, которые пронесут олимпийский флаг на открытии Игр

РИМ, 2 февраля. /ТАСС/. Победитель зимних Олимпийских игр 1968 года по лыжным гонкам итальянец Франко Нонес и двукратный олимпийский чемпион в марафоне кениец Элиуд Кипчоге станут одними из знаменосцев, которые пронесут олимпийский флаг на церемонии открытия Игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета.
Также флаг пронесут двукратная олимпийская чемпионка бразильская гимнастка Ребека Андраде, участник Олимпийских игр в качестве тхэквондиста и лыжника Пита Тауфатофуа из Тонги, боксер Синди Нгамба, представлявшая команду беженцев, двукратный серебряный призер Игр итальянская конькобежка Мартина Вальчепина.
Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 6 февраля.