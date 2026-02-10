Бракованные медали, золото самой сексуальной конькобежки мира и дебют российской саночницы. Как прошел третий день Олимпиады

Нидерландская конькобежка Ютта Лердам — серебряный призер Игр-2022, шестикратная чемпионка мира. В сети ее часто называют самой сексуальной конькобежкой мира. А еще она невеста американского блогера и боксера Джейка Пола. Ютта не полетела в Милан вместе со всей голландской сборной, а отправилась туда частным самолетом.