Монсон — об Олимпиаде в Италии: «Абсолютнейшее лицемерие и пародия»

Игры в Италии проходили с 6 по 22 февраля. На них выступили 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Единственную медаль завоевал ски-альпинист Никита Филиппов, который стал вторым в спринте.
«Я не следил за Олимпийскими играми из-за того, что одной из лучших стран в мире, России, не разрешили участвовать в соревнованиях, за исключением нескольких спортсменов. Как можно проводить Олимпиаду без сборной России по хоккею, которая завоевала больше всех золотых медалей? Это абсолютнейшее лицемерие и пародия. Вот что происходит, когда политика вмешивается в спорт», — цитирует Монсона РИА Новости.
Всего на Олимпийских играх в Милане было разыграно 116 комплектов наград в 16 дисциплинах (восьми видах спорта). Победителем медального зачета стала сборная Норвегии.
Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде-2026 выиграла национальная команда США, которая в финале обыграла Канаду (2:1 ОТ).