Монсон — об Олимпиаде в Италии: «Абсолютнейшее лицемерие и пародия»

«Я не следил за Олимпийскими играми из-за того, что одной из лучших стран в мире, России, не разрешили участвовать в соревнованиях, за исключением нескольких спортсменов. Как можно проводить Олимпиаду без сборной России по хоккею, которая завоевала больше всех золотых медалей? Это абсолютнейшее лицемерие и пародия. Вот что происходит, когда политика вмешивается в спорт», — цитирует Монсона РИА Новости.