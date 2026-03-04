Финляндия выступила против возвращения российских спортсменов: «Не подходящее время. Ситуация никак не изменилась»

"Наша позиция остается прежней: мы осуждаем военный конфликт России на Украине. Ситуация никак не изменилась, поэтому сейчас не подходящее время рассматривать возвращение российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к участию в международном спорте.
Если в соревнованиях соперниками выступают россияне или белорусы в нейтральном статусе, финские спортсмены должны сохранять возможность соревноваться, а решения об участии принимаются на уровне национальных федераций и, в случае олимпийского движения, Олимпийским комитетом Финляндии.
Мы подтверждаем поддержку украинскому народу и продолжим совместную работу и диалог с заинтересованными сторонами, чтобы оценивать и постоянно мониторить ситуацию", — сказала Ларйомаа в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
Напомним, что сборная России не была допущена на Олимпийские игры 2026 года в Италии, однако 13 российских спортсменов получили допуск в нейтральном статусе, без флага и гимна, в следующих видах спорта: фигурное катание (Аделия Петросян, Петр Гуменник), шорт‑трек (Алена Крылова, Иван Посашков), лыжные гонки (Дарья Непряева, Савелий Коростелев), конькобежный спорт (Ксения Коржова, Анастасия Семенова), ски‑альпинизм (Никита Филиппов), санный спорт (Дарья Олесик, Павел Репилов), горнолыжный спорт (Семен Ефимов, Юлия Плешкова). Единственную медаль из россиян, выступавших в нейтральном статусе, завоевал Филиппов в ски‑альпинизме. Финляндия на Олимпиаде-2026 завоевала одну серебряную и пять бронзовых медалей.