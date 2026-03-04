Ричмонд
Песков — о заявлении МОК: «Обязаны прояснить эти расхождения»

Пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен прояснить расхождение в подходах к России и к участникам других военных конфликтов.

Источник: РИА "Новости"

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по территории страны.

В МОК заявили, что спорт должен объединять потрясенный конфликтами мир и напомнили о принципе нейтралитета олимпийского движения.

«Как смотрю на такую позицию МОК? Смотрю, как на правильную позицию. И не понимаю, почему в отношении нас и Белоруссии действует другая позиция. МОК обязан прояснить эти расхождения», — приводит слова Пескова «Матч ТВ».

Напомним, что после начала СВО на Украине в 2022 году МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях.

