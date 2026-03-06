Ричмонд
Дегтярев заявил, что бойкотирующие Паралимпиаду пляшут под дудку Украины

Ранее о планах бойкота церемонии открытия заявляли, в частности, на Украине, в Чехии, Эстонии, Польше, Литве и Германии. По словам Дегтярева, из этой ситуации делают шоу.

Источник: ТАСС

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил ИС «Вести», что страны, которые не будут присутствовать на церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии из-за участия россиян, «просто пляшут под дуду Украины».

Ранее сообщалось, что церемонию открытия Паралимпиады, которая состоится 6 марта в итальянской Вероне, пропустят делегации Украины, Польши, Чехии, Литвы, Эстонии, Финляндии и Германии.

Дегтярев заявил, что информация о неучастии официальных лиц разных стран в церемонии открытия противоречива и создает путаницу. «Кто-то говорит, что чиновники из той или иной страны не придут на церемонию открытия. Кто-то говорит, что они будут задействованы в других городах Италии, готовятся к соревнованиям. Третьи по графику еще не прибудут в Италию».

«Из всего этого делается какое-то шоу. Получается, что некоторые европейские страны просто пляшут под дуду Украины», — резюмировал министр спорта.

Паралимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. В них впервые с 2014 года принимают участие российские спортсмены под флагом и с гимном страны.

Россияне выступят в трех видах программы: горнолыжном спорте, лыжных гонках и парасноуборде. Всего от России на Игры получили приглашения шесть атлетов.