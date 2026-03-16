«Восстановление справедливости». Опыт с флагом России на Паралимпиаде в целом оказался успешным

Теперь надо закрепить успех на Юношеских олимпийских играх в Сенегале и начать возвращение символики во взрослом спорте.
Герои Паралимпиады-2026 — горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков — прошли с флагом России на церемонии закрытия Игр, состоявшейся вечером в воскресенье на стадионе в Кортина-д’Ампеццо. Шестерка наших спортсменов, чудом допущенная на соревнования в последний момент, совершила подвиг, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Это третье место в командном зачете, впереди финишировали только сборные Китая и США. Но, при всем уважении к спортивным результатам, главным итогом стартов в Италии для нас все же стал опыт возвращения национальной символики. Здесь не обошлось без политических демаршей и критических публикаций в западных СМИ. Но в целом опыт получился удачным: мир спорта, за исключением отдельных отмороженных личностей, готов к полноценному восстановлению России.
Спорт восторжествовал
Большого уважения заслуживает глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс. Всю Паралимпиаду он сдерживал истерические выпады оппонентов России по поводу возвращения флага нашей страны, не дрогнул, когда около десяти стран бойкотировали церемонию открытия, и не погрузился в пучину скандалов из-за демаршей немецких и чешских лыжниц на пьедестале. Правда, наказаний за нарушение регламента и смешивание спорта с политикой тоже не последовало. Но надо понимать, что для IPC важно избегать эскалации. Любое действие могло привести к новым разборкам, чего и добивались политические активисты. А под конец Игр-2026 Парсонc дал взвешенное и обнадеживающее интервью Associated Press.
— Думаю, это была попытка отвлечь внимание от спорта. Подобное развитие событий в какой-то степени разочаровывает, — охарактеризовал глава IPC бесконечные жалобы украинцев на дискриминацию. — Кое-какие голоса фокусировались на том, что, по нашему мнению, не должно быть в центре внимания этих Игр. Но внимание людей оказалось больше сосредоточено на атлетах, спорте, рекордах, чем на политике. В итоге другие национальные паралимпийские комитеты отреагировали очень хорошо. Надеюсь, это станет уроком для тех, кто решил сосредоточиться на политической стороне. Ведь спорт восторжествовал. Повлияет ли наш опыт на другие спортивные организации? Не думаю, что мы можем инициировать подобные процессы… МОК будет принимать свои решения, ФИФА — свои, и все остальные международные организации — свои.
Напомним, что несколько дней назад министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр молодежи и спорта этой страны Матвей Бидный в совместном заявлении обвинили IPC в том, что международный комитет «открыто встал на сторону России», что является «аморальным и противоречит всем принципам олимпизма и нормам человечности». Запрет на форму с картой Украины в границах 1991 года, а также на сережки украинской биатлонистки с политическим лозунгом министры назвали «попыткой отменить украинскую символику и даже желто-голубые цвета». «Будущие поколения назовут эти решения так, как они этого заслуживают: позор», — говорится в заявлении политиков из страны, которая ранее неоднократно инициировала дискриминационные шаги в отношении спортсменов из РФ и Белоруссии.
«Впервые за 12 лет российские спортсмены шли на церемонии открытия под своим флагом и под гимн. Этот успех стал возможен благодаря усилиям Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, Минспорта, спортивных федераций, — подвел итоги Игр-2026 для спортсменов с ОВЗ заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. — Как отмечает президент Владимир Владимирович Путин, в основе успеха — неустанный труд, вера в собственные силы и преданность любимому делу. В текущих условиях наши атлеты доказали всему миру, что Россия — это звучит гордо! Спасибо за зрелищный спорт, несгибаемую волю и восторг, который вы нам подарили!».
Важная имиджевая победа
Реакция в мировых СМИ на первое за десять лет появление российских гимна и флага на крупном мультиспортивном мероприятии оказалась полярной. Журналисты из стран западного блока (за исключением США) в основном оценили этот шаг как преждевременный. А вот медиа Глобального Юга отреагировали очень позитивно. «Возвращение России со своей полноценной национальной идентичностью на зимнюю Паралимпиаду-2026 обнажило глубокий раскол между западными державами и остальным спортивным миром, — констатировало нигерийское издание The Guardian. — Для многих стран Глобального Юга это выглядит как восстановление справедливости для спортсменов».
«Подъем флага на Паралимпиаде — это, безусловно, важная имиджевая победа для Кремля. Это знак того, что международная изоляция в спорте начинает давать трещины», — написал обозреватель шведского национального телевидения SVT Берт Сундстрем.
При этом пока очевидно, что представители так называемых демократических стран не собираются уважать демократическое решение IPC о возвращении российской символики, принятое большинством голосов. И это делает перспективы полной отмены антироссийских санкций во всем спорте довольно неопределенными. Даже если МОК и международные федерации в ближайшее время последуют примеру паралимпийцев, практика невыдачи виз нашим атлетам и попытки унизить их при первом удобном случае будут продолжены. Четыре года незаконных ограничений позволили западному блоку уверовать в то, что мировое спортивное сообщество обязано разделять их ценности. И поставить этих людей на место без скандалов и судов, видимо, не получится.
«Тот факт, что российский флаг снова поднят, является капитуляцией спортивных функционеров перед политическим давлением», — сделало неожиданный вывод литовское национальное радио и телевидение LRT.
«Корейская делегация выразила обеспокоенность тем, что присутствие национальной символики России и Белоруссии может отвлечь внимание от достижений паралимпийцев, — отметило информационное агентство Yonhap из Южной Кореи. — Хотя официально Сеул не поддержал бойкот, атмосфера в паралимпийской деревне остается напряженной из-за глубокого политического раскола».
«Игры в Милане и Кортине стали ареной самого масштабного бойкота в истории зимних Паралимпиад. Более 15 стран, включая Великобританию, выразили официальный протест против присутствия российского флага. Для многих атлетов это решение IPC стало ударом по ценностям паралимпийского движения», — считают обозреватели британской медиакорпорации BBC Sport.
Присутствие сильных российских атлетов повысило уровень конкуренции
Действительно, Паралимпиада, пожалуй, впервые стала ареной для политических склок такого масштаба. Немецкий портал Sportschau охарактеризовал соревнования в Италии как «Игры под напряжением». При этом почему-то забылось, что изначально паралимпизм придуман как площадка для социальной и психологической реабилитации людей с тяжелыми отклонениями в здоровье и увечьями, в том числе полученными во время вооруженных конфликтов. Спорт для лиц с ОВЗ — это тема не про результаты, а про силу духа. И совершенно точно не про политику, в этом и состоят главные ценности паралимпийского движения. На IPC не должны влиять ни события на Украине, ни конфликт на Ближнем Востоке, ни любые другие потрясения. И попытка втянуть паралимпийцев в геополитические разборки — настоящая подлость.
«Возвращение российского триколора и национального гимна на паралимпийскую арену — это победа олимпийских идеалов, — считает китайское агентство “Синьхуа”. — Спорт должен объединять, а не разделять. Присутствие сильных российских атлетов повысило уровень конкуренции и сделало Паралимпиаду-2026 по-настоящему мировым событием».
«Российские паралимпийцы, завоевавшие восемь золотых медалей всего с шестью участниками, показали феноменальную эффективность, — отметило другое китайское медиа CGTN. — Подъем российского флага и звуки гимна в честь их побед стали одними из самых эмоциональных моментов Игр, подтверждая статус России как великой спортивной державы».
«Китай приветствует полноценное участие всех стран. Возвращение национальной символики России и Белоруссии — это шаг к нормализации ситуации в мировом паралимпийском движении, — делает вывод центральное телевидение Китая CCTV. — Мы поздравляем российских коллег с их выдающимися результатами в медальном зачете».
«Паралимпиада-2026 демонстрирует отход от политики тотальных запретов в спорте, — отмечает индийская газета The Times of India. — Наша страна всегда выступала за то, что спорт должен быть мостом между народами. Звуки российского гимна на итальянских стадионах — это признание того, что атлеты не должны быть заложниками большой политики».
«Пока Украина и ее союзники бойкотировали церемонии в знак протеста, присутствие российского флага приветствовалось многими делегациями, которые считают, что политику следует держать подальше от паралимпийского движения, — отмечает южноафриканское издание The Citizen. — Игры в Италии стали лакмусовой бумажкой для будущего единства мирового спорта».
Но настоящего единства пока, увы, нет. Лечение олимпийского движения от политической бациллы, которой его заразило предыдущее руководство МОК, займет годы. Следующим глобальным мультиспортивным опытом с российской символикой, видимо, станут Юношеские олимпийские игры, которые пройдут с 31 октября по 13 ноября в сенегальском Дакаре. Но до них будут локальные битвы в дзюдо (где наша госсимволика уже разрешена и на взрослых стартах) и на многочисленных юниорских турнирах в разных видах спорта. Против российского флага на чемпионатах мира наверняка станет возражать ВАДА. Также в первой половине года МОК должен предпринять шаги по восстановлению ОКР и нашему возвращению в командные виды.
Конечно, хотелось бы, чтобы железный занавес пал побыстрее, особенно на фоне отсутствия санкций в отношении Израиля и США. Но международные спортивные чиновники, к сожалению, не отличаются большой смелостью и точно не станут рисковать скандалами в западных СМИ.
С другой стороны, многолетние сложности существенно повышают ценность национальной символики для наших спортсменов. И когда ее вернут окончательно, исполнение гимна и поднятие флага на международных соревнованиях точно перестанет быть для представителей России пустой формальностью.