Песков: Россия вернется на ОИ, если исходить из позиции МОК

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Россия вернется на Олимпийские игры под своим флагом, если исходить из позиции Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что спорт должен оставаться маяком надежды, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Заявления, которые мы слышали от руководства МОК, — они заявляли позицию относительно того, что спорт не должен разъединять, и так далее. Вот, если руководствоваться этой позицией руководства МОК, то, значит, мы обязательно вернемся», — сказал Песков журналистам.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что «в мире, охваченном конфликтами, раздорами и трагедиями», спорт должен «оставаться маяком надежды — силой, объединяющей весь мир в мирном соперничестве».