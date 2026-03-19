Песков: Россия вернется на ОИ, если исходить из позиции МОК

Песков: если исходить из позиции МОК, Россия вернется на ОИ под своим флагом.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Россия вернется на Олимпийские игры под своим флагом, если исходить из позиции Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что спорт должен оставаться маяком надежды, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Заявления, которые мы слышали от руководства МОК, — они заявляли позицию относительно того, что спорт не должен разъединять, и так далее. Вот, если руководствоваться этой позицией руководства МОК, то, значит, мы обязательно вернемся», — сказал Песков журналистам.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что «в мире, охваченном конфликтами, раздорами и трагедиями», спорт должен «оставаться маяком надежды — силой, объединяющей весь мир в мирном соперничестве».

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
