«Это безумие». Фанаты в шоке от цен на билеты на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе

До Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе еще более двух лет, но первый скандал уже произошел. Любители спорта, решившие купить билеты на соревнования, резко негативно отреагировали на цены. Особенно их возмутил огромный сервисный сбор, порой достигавший 25%.
Мнения болельщиков собрал портал Inside The Games. Отмечается, что стоимость билетов на Игры начинается от 28 долларов (около 2 тысяч рублей). Однако на решающие соревнования по легкой атлетике можно будет попасть, заплатив как минимум 2350 долларов (более 180 тысяч рублей). При этом возмущение вызвала не сама цена, а дополнительный сервисный сбор.
В эту «ловушку» попала американка Лори Ровнер, отдавшая 2604 доллара за 16 билетов, хотя они стоили лишь 2100 долларов.
«Это безумие. Я не понимаю, что это за “обслуживание”, — приводит ее слова LAist.
Аналогичные жалобы высказывают и пользователи Reddit.
«Cборы почти 25% — это возмутительно. Это все за гранью моего понимания, я в шоке», — написал один из подписчиков официального аккаунта Игр.
«Да вы издеваетесь? 24% сбора за обслуживание? Иногда я так ненавижу эту страну», — приводит издание популярный комментарий.
Также в социальных сетях сравнили стоимость билетов на летние ОИ-2024 и ОИ-2028. Попасть на соревнования в США оказалось гораздо дороже.
«Сравнение цен на билеты в Лос-Анджелесе с тем, что я заплатил за Париж, шокирует. Примерно 400% увеличения — рост в четыре раза. Кроме того, сбор за обслуживание составляет 25% против 1,5% во Франции. Я предполагал, что в США будет дороже… но на 400% больше?» — написал один из пользователей.
Однако один из организаторов предстоящей Олимпиады анонимно заявил, что билеты на Игры еще довольно дешевые по сравнению с другими турнирами в Америке.
«Билетная программа ОИ-2028 основана на глубоком анализе и обширном исследовании рыночного спроса. Цены сопоставимы или во многих случаях значительно ниже, чем на профессиональные спортивные и крупные развлекательные мероприятия в США», — цитирует его Inside The Games.
Зато будет сквош
Олимпиада-2028 пройдет с 14 по 30 июля в США. Впервые в истории столицу соревнований выбрали за 11 лет до их начала.
Вместе с американским городом на ОИ претендовал и Париж. Однако власти Лос-Анджелеса договорились с МОК, что уступят Франции Игры-2024, но проведут их в 2028. За это они получили от комитета премию в 1,8 миллиарда долларов.
В программе будущей Олимпиады впервые появятся сквош и флаг-футбол. Кроме того, в Штатах можно будет увидеть лакросс (не было с 1904 года) и бейсбол (впервые с 2020-го).
Максим Клементьев