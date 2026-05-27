Олимпиада пошла в минус. Итальянские организаторы задолжали 300 миллионов евро — не заплатили даже допинг-офицерам

Зимняя Олимпиада завершилась еще в феврале, но скандалы преследуют турнир до сих пор. По сообщениям сразу нескольких источников, организаторы все еще не расплатились со многими сотрудниками, работавшими на Играх.
«Очень неприятная ситуация»
О задолженности Италии, в частности, рассказало издание Delfi. По его информации, уже три месяца без зарплаты остаются три допинг-офицера из Эстонии — деньги функционерам пока только обещают.
«На сегодняшний день ни один из них не получил оговоренные гонорары или компенсации. Согласно контракту платежи должны были быть произведены после окончания Паралимпийских игр. Предыдущая практика показала, что выплаты обычно производились в течение месяца. Насколько нам известно, погашение долгов планировалось сначала в апреле, затем в мае, а теперь перенесено на июнь», — отметил источник.
Финское издание Yle сообщило о той же проблеме: местным допинг-контролерам до сих пор не выплатили зарплату. «Это очень неприятная ситуация. С нами такого никогда раньше не случалось», — заявил Теему Яписсон, генеральный секретарь Финского центра спортивной этики.
Помимо заработной платы, организационный комитет также не покрыл транспортные и жилищные расходы проверяющих.
МОК не поможет
Судя по всему, выплат придется ждать долго — у итальянцев огромные финансовые проблемы. Еще в середине апреля стало известно, что организаторы столкнулись с дефицитом около 300 миллионов евро, 230 из которых пришлись на дополнительные расходы (в том числе из-за задержек строительства печально известной хоккейной арены), а 80 — на недополученную прибыль.
Итальянцы попытались обратиться за помощью в Международный олимпийский комитет, но там наотрез отказались покрывать задолженность. «Мы уже внесли значительно больше, чем было согласовано изначально. Вся ответственность лежит на организаторах», — цитирует представителя МОК издание InsideTheGame.
Без выплат остались даже собственные спортсмены. По данным местных СМИ, Национальный олимпийский комитет Италии, а также Паралимпийский комитет требуют более 50 миллионов евро с фонда-организатора за имиджевые права. «Скажу прямо: мы — кредиторы, фонд — должники», — отметил глава НОК Лучано Буонфильо.
Вероятнее всего, дефицит предстоит покрывать итальянскому государству: в частности, регионам Венето и Ломбардия, провинциям Тренто и Больцано, а также муниципалитетам Милана и Кортина д’Ампеццо. «Олимпийское наследие, похоже, скорее обременительно, чем радостно», — цитируют итальянские издания одного из местных чиновников.
Автор: Егор Сергеев