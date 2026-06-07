Штайнмайер изменил позицию насчет проведения ОИ-2036 в Германии

БЕРЛИН, 7 июн — РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер изменил позицию по вопросу организации Олимпийских игр в 2036 году в Германии и выступил за их проведение в своей стране, сообщил новостной портал Tagesschau.
Ранее журнал Spiegel сообщил, что Штайнмайер выступил против проведения Олимпийских игр в 2036 году в ФРГ из-за «исторически проблемной» даты — в 1936 году, за сто лет до этого, в Берлине прошла летняя Олимпиада, которую нацисты активно использовали для пропаганды. Изначально Штайнмайер приветствовал проведение Олимпийских игр в ФРГ только в 2040 и 2044 годах.
«До сих пор президент Германии Штайнмайер, ссылаясь на исторические соображения, высказывал опасения: спустя 100 лет после Олимпийских игр, проведенных нацистским режимом, Германии следует отказаться от подачи заявки на проведение Игр 2036 года. Однако теперь он изменил свою позицию», — говорится в сообщении новостного портала.
По данным канцелярии президента ФРГ, прежние опасения Штайнмайера не исчезли, однако теперь он уверен, что все стороны, заинтересованные в подготовке и проведении Олимпиады в 2036 году, ответственно подойдут к этой дате.
«Я очень надеюсь, что после игр в Мюнхене в 1972 году (когда ФРГ в последний раз принимала ОИ — ред.) Олимпиада наконец-то снова пройдет в Германии», — заявил Штайнмайер в эфире телеканала ARD.