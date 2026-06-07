Штайнмайер изменил позицию насчет проведения ОИ-2036 в Германии

Ранее журнал Spiegel сообщил, что Штайнмайер выступил против проведения Олимпийских игр в 2036 году в ФРГ из-за «исторически проблемной» даты — в 1936 году, за сто лет до этого, в Берлине прошла летняя Олимпиада, которую нацисты активно использовали для пропаганды. Изначально Штайнмайер приветствовал проведение Олимпийских игр в ФРГ только в 2040 и 2044 годах.