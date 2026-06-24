МОК сделал важный шаг в сторону допуска России. Наконец-то одумались?

Теперь у МОК фактически не осталось адекватных причин для того, чтобы продлевать ограничения и санкции. Впрочем, спортивные федерации во многом вправе не прислушиваться к этим рекомендациям, некоторые из них уже отказывались от подобных инициатив. Другое дело, что у МОК до сих пор остается огромное влияние на всех, так что совсем уж игнорировать новые правила не получится. И у российских спортивных федераций и спортсменов будет новый повод для того, чтобы требовать скорейшего возвращения к международным стартам.