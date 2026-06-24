Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Васильев поддержал изменения в Олимпийской хартии

Ранее Международный олимпийский комитет принял правки в Олимпийскую хартию, касающиеся вопросов политической нейтральности движения.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев надеется, что правки в Олимпийскую хартию позволят не повторять отстранения спортсменов по политическим причинам. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее ТАСС сообщал, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял правки в Олимпийскую хартию, касающиеся вопросов политической нейтральности движения. Согласно правкам, олимпийское движение должно всегда сохранять нейтральность. В правках также закреплено, что роль МОК заключается в том, чтобы сохранять нейтралитет, свободный от правительственного, культурного, общественного и экономического давления.

«Хочется отметить, что нынешняя глава МОК Кирсти Ковентри последовательна в своих заявлениях и действиях, — сказал Васильев. — Очень хочется, чтобы в мировом спорте больше не повторялось такое безобразие и беззаконие, которое случилось с Россией и Белоруссией. Это очень хорошее и правильное решение. Изначально в олимпийском движении так все и планировалось, что спорт должен быть вне политики, но предыдущий президент МОК Томас Бах, которого вспоминать не очень хочется, многократно нарушал этот принцип».

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше