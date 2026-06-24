Васильев поддержал изменения в Олимпийской хартии

«Хочется отметить, что нынешняя глава МОК Кирсти Ковентри последовательна в своих заявлениях и действиях, — сказал Васильев. — Очень хочется, чтобы в мировом спорте больше не повторялось такое безобразие и беззаконие, которое случилось с Россией и Белоруссией. Это очень хорошее и правильное решение. Изначально в олимпийском движении так все и планировалось, что спорт должен быть вне политики, но предыдущий президент МОК Томас Бах, которого вспоминать не очень хочется, многократно нарушал этот принцип».