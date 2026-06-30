Разбирательство WADA и РУСАДА в CAS завершено

«WADA официально уведомило Минспорт России, что судебное разбирательство с РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS) будет завершено после урегулирования сторонами вопроса судебных расходов. Суть спора исчерпана. Это стало возможным после вступления в силу 24 июня новой редакции федерального закона “О физической культуре и спорте в РФ”, подготовленного министерством спорта России совместно с депутатами. Изменения в части антидопингового регулирования учитывают актуальные требования Всемирного антидопингового кодекса и кодекса WADA», — написал Дегтярев.