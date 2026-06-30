Разбирательство WADA и РУСАДА в CAS завершено

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило о завершении разбирательства с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) после урегулирования сторонами вопроса судебных расходов, сообщил в своем Telegram-канале министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Ранее Дегтярев 10 июня сообщил, что принятый Госдумой закон об общероссийской антидопинговой организации позволит завершить арбитражный процесс между WADA и РУСАДА.
«WADA официально уведомило Минспорт России, что судебное разбирательство с РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS) будет завершено после урегулирования сторонами вопроса судебных расходов. Суть спора исчерпана. Это стало возможным после вступления в силу 24 июня новой редакции федерального закона “О физической культуре и спорте в РФ”, подготовленного министерством спорта России совместно с депутатами. Изменения в части антидопингового регулирования учитывают актуальные требования Всемирного антидопингового кодекса и кодекса WADA», — написал Дегтярев.
«Следующее, что предстоит сделать, — провести аудит РУСАДА. Это должно произойти в этом году. В октябре 2025 года на полях X сессии конференции сторон международной конвенции о борьбе с допингом в спорте мы обсуждали с гендиректором WADA Оливье Ниггли предстоящую работу экспертов организации», — добавил глава Минспорта.
Исполком WADA 22 сентября 2023 года принял решение о том, что РУСАДА остается лишенным полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, выявленных в ходе виртуального аудита. РУСАДА выразило несогласие. WADA передало дело о несоответствии РУСАДА в CAS. В WADA заявляли РИА Новости о готовности провести аудит РУСАДА, как только «позволит ситуация с безопасностью».