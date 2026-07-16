В Белоруссии с августа начнут проводить гендерное тестирование спортсменок

«Пять международных федераций — бокс, легкая атлетика, плавание, регби и велоспорт — уже включили эту процедуру как обязательное условие для участия в международных соревнованиях, — сказала директор РНПЦ спорта, председатель медицинской и антидопинговой комиссии Ирина Малеваная. — Белорусские атлеты планируют начать тестирование в августе для возможности участия в турнирах в сентябре этого года. Однако протокол этого тестирования Международным олимпийским комитетом еще не прописан. На заседании определены возможные механизмы реализации этих требований, источники финансирования, методика проведения данных анализов и юридические вопросы, которые необходимо будет решить в ходе проведения данного вида тестирования».