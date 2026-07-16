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В Белоруссии с августа начнут проводить гендерное тестирование спортсменок

НОК Белоруссии рассмотрел требования МОК по гендерному тестированию спортсменок для участия в Олимпийских играх 2028 года.

Источник: AP 2024

МИНСК, 16 июля. /ТАСС/. Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии рассмотрел требования Международного олимпийского комитета (МОК) по гендерному тестированию спортсменок для участия в Олимпийских играх 2028 года, которое начнут проводить в августе. Об этом сообщила пресс-служба белорусской организации.

В марте МОК принял решение запретить трансгендерам (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) участвовать в женских соревнованиях. Впредь в Олимпиаде смогут участвовать спортсменки, успешно прошедшие тест на гендер. Правила вступают в силу с Игр-2028.

«Пять международных федераций — бокс, легкая атлетика, плавание, регби и велоспорт — уже включили эту процедуру как обязательное условие для участия в международных соревнованиях, — сказала директор РНПЦ спорта, председатель медицинской и антидопинговой комиссии Ирина Малеваная. — Белорусские атлеты планируют начать тестирование в августе для возможности участия в турнирах в сентябре этого года. Однако протокол этого тестирования Международным олимпийским комитетом еще не прописан. На заседании определены возможные механизмы реализации этих требований, источники финансирования, методика проведения данных анализов и юридические вопросы, которые необходимо будет решить в ходе проведения данного вида тестирования».

Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля. В мае МОК рекомендовал отменить ограничения для белорусских спортсменов.

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