Как играть в домино: правила игры для начинающих

Домино остается игрой, в которую «рубились» в советских дворах десятилетия назад и в которую играют сейчас. С уличных скамеек игра перекочевала в квартиры, но сохранила суть. Это до сих пор интересное развлечение для двух человек или небольшой компании. Ответы на вопросы о том, как играть в домино, читайте в нашем материале.

Что такое домино

Это настольная игра из 28 фишек. Игроки должны по очереди выкладывать на стол костяшки с числовыми показателями, и делать это надо определенным образом (подробнее об этом в разделе «Правила игры в классическое домино»). В игре легко разобраться, она весьма увлекательная.

История игры

Классическое домино появилось в Древнем Китае, где в XIII веке обеспеченные граждане проводили время за нехитрой настольной игрой с костяшками. Но свое название она приобрела в Италии, куда забаву привезли исследователи в XVIII веке. Само слово «домино» с итальянского языка переводится как «господин» (от латинского dominus).

Цель игры

Главная цель любого игрока в домино — избавиться от всех костяшек, которые находятся в его руках, выкладывая их на стол. Как только у одного из игроков заканчиваются костяшки, игра завершается. Однако может быть по-другому: у всех участников останутся на руках костяшки, но на стол выкладывать будет нечего. Тогда выигрывает тот, чьи костяшки в сумме составляют наименьшее количество очков.

Виды домино

Козел

Самый распространенный на территории СНГ вид игры, подразумевающий классические правила для двух, трех или четырех игроков

Морской козел

Немного усложненный и более динамичный вид домино, в некоторых моментах схожий с классическим «козлом»

Маггинс

Британская разновидность игры, которая характеризуется округлением очков в сторону чисел, кратных пяти

Семерка

Могут играть более четырех игроков, но чем их больше, тем менее интересно проходит партия. Правила выкладывания костяшек немного отличаются от «козла»

Телефон

Участникам позволяют выкладывать одновременно до четырех дублей. Игра идет сразу в четыре стороны от стартовой фишки

Генеральский козел

Игра для четырех человек, в которой запрещена «рыба». Заканчивать раунд необходимо дублями



Правила игры в классическое домино

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=be4b1228aa6db226&partner_ext=173&place_id=222&oid=-209477135&id=456239048&autoplay=1" &hd="2&autoplay=1&partner_ext=104" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Правила домино легко запомнить, но если вы хотите попрактиковаться в других разновидностях игры, о которых мы писали выше, то важно различать некоторые аспекты. Всего для игры используется 28 костяшек (камней, фишек), каждая из которых разделена на две части с определенным количеством точек, обозначающих очки (1—1, 6—6 и так далее).

Количество игроков

В домино могут играть два, три или четыре человека. В первом случае на руки выдается 7 костяшек, если играют три участника и более — 5 костяшек. Оставшиеся фишки будут формировать «базар», из которого игроки берут костяшки, если у них нет подходящих.

Как правильно ходить

Начинает тот, у кого на руках оказалась костяшка с дублем или с наименьшим числом очков (обычно правила начала игры оговариваются участниками и могут отличаться).

Первый игрок кладет на стол фишку, после чего участники обязаны по очереди класть на стол свои, помещая их к уже выложенным. При этом камни должны соприкасаться сторонами с равным количеством очков. Например к половине костяшки с числом 6 можно приложить только другую костяшку с числом 6 на одной из ее частей. Фишки можно выкладывать как по горизонтали к предыдущей, так и по вертикали. Если у игрока нет подходящих камней для продолжения игры, он берет их из «базара», пока не попадется нужная.

Конец игры

Партия завершается, когда один из игроков выкладывает на стол все свои костяшки и остается с пустыми руками. Еще один вариант окончания игры — «рыба». Это позиция, когда у участников остались в руках костяшки, однако ни у кого нет нужной для продолжения линии. В этом случае игроки суммируют число очков на костяшках, которые у них остались. Побеждает участник с наименьшим количеством очков.

Правила игры в детское домино с картинками

Для детей классическая вариация домино может оказаться слишком сложной из-за постоянного подсчета очков. Специально для юных любителей есть упрощенная версия игры, где числа и точки заменили красочными картинками — сказочными персонажами, животными и т. д.

Количество игроков

В детское домино могут играть от двух до четырех малышей. Некоторые наборы рассчитаны на большее количество участников, но в классическую вариацию с 28 фишками не так интересно играть, если участников более пяти.

Как правильно ходить

Правила игры в детское домино схожи с классическим, но вместо чисел на костяшках изображены картинки. Это значит, что выкладывать фишки горизонтально или вертикально нужно с тем же изображением, что было на выложенной ранее: к костяшке с изображением слона можно приложить только другой камешек со слоном. Если фишки кончились, новые можно взять на «базаре».

Конец игры

Партия в детское домино заканчивается, когда один из участников выложил на стол все свои фишки. Если возникла ситуация, аналогичная классической «рыбе», то очки подсчитывают по числу выложенных костяшек: побеждает тот, кто разместил на игровом столе больше всего совпадений картинок.

Правила игры в «козла»

Это самая распространенная в России версия игры в домино, в которую всего несколько десятилетий назад «рубились» в каждом дворе. Ее правила легкие и запоминаются с первого раза.

Количество игроков

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Играть в «козла» могут два, три или четыре участника. Им в руки выдается 7 фишек (если играют двое) или 5 фишек (если играют трое или четверо). В самом начале участники партии обычно договариваются, до скольких очков будет продолжаться игра. Очки подсчитывают по числу точек, изображенных на костяшках.

Как правильно ходить

Право первого хода получает тот, у кого на руках есть костяшка с наименьшим дублем, к примеру 0—0 или 1—1. Если дублей ни у кого нет, то ходить начинает игрок с наименьшим числом очков на фишке (например, 0—1). Когда первая костяшка находится на столе, следующий игрок ставит к ней свой камень, точки на котором совпадают с одним из чисел на ранее выложенной. Для примера, к костяшке 3—6 участник может приставить костяшки 6—4 или 3—5.

Конец игры

Партия закончена, когда один из игроков достигает ранее оговоренной суммы очков. Например, за выложенный на стол дубль игрок получает 50 очков, все остальные костяшки считаются по числу точек на них.

Советы для начинающих, как научиться хорошо играть в домино

Важно освоить базовые стратегии и правила, чтобы играть на достойном уровне. Вот несколько советов, которые помогут вам стать лучшим в этой игре.

1. Изучите тактики и правила игры

Освойте правила игры в домино и основные стратегии. Узнайте, как комбинировать костяшки с одинаковым числом очков на концах, как блокировать соперников и как планировать ходы заранее. Понимание базовых принципов поможет вам принимать продуманные решения во время игры.

2. Следите за игровым полем

Важно следить за своими костяшками и ходами соперников. Наблюдайте за фишками, которые открываются, пытайтесь предугадать стратегии других игроков. Это поможет адаптировать тактику и эффективно использовать свои костяшки.

3. Практика и изучение ошибок

Не стесняйтесь обсуждать игру с опытными игроками и делиться своими ошибками. Чем чаще вы играете, тем больше стратегий освоите. Анализируйте прошлые партии, обращайте внимание на ошибки и старайтесь избегать их в будущем. Постепенно ваш опыт и уровень мастерства в игре будут расти.

Вопросы и ответы

Отвечаем на популярные вопросы про игру.

С какого возраста можно играть в домино с детьми?

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Сложно установить четкую границу, когда можно начинать играть в домино с малышом. Все зависит от индивидуальных способностей ребенка и его интереса к играм.

Обычно дети начинают играть в домино в 4—6 лет. В этом возрасте дети уже понимают основные правила игры, различают картинки на костяшках и умеют их сочетать.

Домино помогает развивать внимание, логику, обучает счету. Для маленьких детей можно выбирать специальные наборы с яркими картинками — это поможет им легче узнавать числа или животных. Важно помнить, что игра в домино с малышами должна быть не только обучающей, но и увлекательной.

Сколько длится одна партия в домино?

Длительность зависит от количества игроков, сложности правил и скорости игры. В среднем одна партия длится примерно от 15 минут до 1 часа. Если играют два человека, партия заканчивается быстрее. Однако при большем количестве игроков игра длится дольше из-за количества ходов и времени на раздумья.

Как играть в домино в «колбасу»?

Вариант игры «колбаса» — это партия в домино исключительно для двух игроков. Все костяшки делятся поровну между участниками, после чего они начинают выкладывать их на стол подходящими сторонами. Выстраиваются они в линию, которую можно продолжать только в одну сторону.

В этой вариации можно «отрезать колбасу», то есть разделить цепочку на две части отдельными фишками. После все костяшки из «отрезанной» части отправляются в руки другого игрока. Поэтому партия в «колбасу» продолжается довольно долго.

Чем отличается игра в домино вдвоем от игры втроем или вчетвером?

Главным образом скоростью и динамикой партии. Когда играют двое, в начале игры им выдается по 7 костяшек, когда трое или четверо — по 5. Если игроков двое, каждый имеет больше фишек в руке. Это дает больше возможностей для тактических ходов и стратегий.

При игре втроем или вчетвером у игроков меньше костяшек. Это ускоряет ход игры за счет меньшего времени на размышления. Кроме того, в игре вдвоем взаимодействие между игроками более интенсивное. А если участников больше, нужно учитывать действия всех соперников — это усложняет стратегию и требует глубокого планирования ходов.

Кто должен кричать «рыба» в домино?

«Рыба» во время партии в домино кричит участник, после чьей фишки ни один из игроков больше не сможет выложить на стол свои костяшки. Тогда партия считается завершенной, игроки подсчитывают очки и определяют победителя.