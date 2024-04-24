Как играть в «Монополию»: подробные правила для начинающих

Это одна из самых известных настольных игр. Выверенный баланс азарта, роковых или счастливых случайностей, тактики и соперничества с другими игроками рождают рецепт универсального развлечения для взрослых и детей. Провести за такой игрой можно не один десяток часов. Если хотите узнать, как играть в «Монополию», чтобы побеждать и не оставаться банкротом, читайте наш материал.

Что такое игра «Монополия»

Это и веселая настолка для вечерних посиделок, и неплохой учебник по экономике. По этой игре проводятся мировые чемпионаты с серьезными призовыми фондами, а ее философия и фундамент гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.

История игры

Создательница «Монополии» — американка Элизабет Дж. Филлипс. В 1904 году она придумала настольную игру под названием «Игра землевладельца», на создание которой девушку вдохновили труды экономиста Генри Джорджа, особенно его работа «Прогресс и бедность».

Особенное отношение финансиста к земле и вопросам ее аренды подтолкнули Филлипс к мысли, что земельные участки должны быть таким же доступным для людей ресурсом, как воздух. «Игра землевладельца» высмеивала многие пороки существующей тогда финансовой системы США. К примеру, на листке отеля стояла надпись: «Здесь принимают только богатых гостей», а подпись к другой карточке гласила: «Попался на ограблении общества. Теперь игроки будут называть тебя cенатором».

Из-за провокационной идеи придумку Элизабет Филлипс не запатентовали, отказав ей дважды. При этом об «Игре землевладельца» говорили в узких кругах студентов и профессоров: в нее играли в общежитиях и на небольших семейных посиделках, однако о массовом распространении речи не шло.

В 1934 году на свет появляется та самая «Монополия», которую издает компания Parker Brothers. Ее правила были немного переработаны, а сомнительные надписи убраны. Уже через два года настольную игру признали самой продаваемой в Соединенных Штатах.

Цель игры

Она заключается в том, чтобы стать самым богатым участником, покупая, продавая и арендуя недвижимость. Игроки стремятся заработать как можно больше денег, инвестируя в различные участки на доске и развивая их. Основная задача — управлять финансами так, чтобы обогнать соперников и выйти победителем.

В ходе игры нужно принимать стратегические решения, торговать с другими игроками, умело использовать шансы и казну общественного фонда. Победителя определяют по достижении определенного количества денег или после банкротства всех остальных участников. «Монополия» — это игра про удачу, способность к стратегическому мышлению и умению управлять ресурсами.

Основные термины игры «Монополия»

На первый взгляд она кажется запутанной и сложной, но после прохождения пары кругов по полю становится ясно, что настолка отлично адаптирована под любых участников. Ниже основные термины «Монополии», используемые во время игры.

Круг

Игровое поле разделено на ряд секторов, которые участники проходят по очереди. Пройдя один круг, начинается следующий — и так до момента победы одного игрока

Право собственности

Специальные карточки, которые характеризуют недвижимость, приобретенную игроком. В них указаны цены за дома, отели и другие детали

Общественная казна

Иногда во время игры участникам попадаются карточки общественной казны: в них подробно прописано, как получить или потерять финансовые средства

Доллар «Монополии»

Специальная валюта, которой игроки расплачиваются за операции в ходе партии. В наборе банкноты разных номиналов



Правила игры в классическую «Монополию»: пошаговая инструкция

Партия может продолжаться от получаса до нескольких часов, если за столом присутствует несколько опытных игроков, знающих, куда вкладывать доллары игры. Ниже приведены основные положения правил этой настолки.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=3f9286dfd07a6ea1&partner_ext=173&place_id=222&oid=-34103835&id=456239516&autoplay=1" &hd="2&autoplay=1&partner_ext=104" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Подготовка к игре

Перед началом партии нужно разложить игровое поле, поставить на стартовый квадрат фигурки игроков, раздать каждому участнику строго определенное количество денег, указанное в правилах, и расставить карточки «Шанс» и «Общественная казна».

Начало игры

Участники по очереди бросают кубики. Какое число выпало — на такое количество клеток передвигают персонажа. Пустых ячеек в игре нет — в каждой прописано определенное действие (или его отсутствие, как на «Тюрьме»). Игра продолжается до того момента, пока один из участников не достигнет оговоренной победной суммы денег или другие игроки не станут банкротами.

Ход игры

Процесс можно разделить на несколько частей: ход — действие — заработок/потеря средств. Игроки выполняют требования на специальных карточках и управляют инвестициями для достижения победы.

Недвижимость

Основной игровой ресурс, с которым взаимодействуют игроки. Участки недвижимости в «Монополии» делятся на цветовые группы. У каждой своя уникальность и стоимость. Приобретая участки, игроки строят дома и отели — увеличивают арендную плату за прохождение по ним. Если участник собрал полные группы участков, он взимает более высокие платежи за аренду. Это увеличивает доходы и влияет на стратегию игры.

Дома и отели

Они играют важную роль в увеличении доходности участков недвижимости. Построив дом на своем участке, игрок повышает арендную плату для противников, проходящих по этой территории. Чем больше домов на участке, тем выше арендная плата.

Когда игрок построил уже четыре здания, он может улучшить свою недвижимость, поставив отель. Это увеличит сумму аренды, вносимую другими участниками за прохождение через этот участок. Стратегическое размещение домов и отелей — важный элемент игры. Так игрок растит свой доход и обеспечивает себе преимущество в долгосрочной перспективе.

Карточки «Шанс» и «Общественная казна»

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Они добавляют элемент случайности и неожиданности в ход игры. Карточки «Шанс» предлагают игроку различные инструкции, начиная с перемещения на другой участок и заканчивая получением денежного вознаграждения или штрафа. Они могут повлиять на финансовое состояние игрока или его положение на доске.

«Общественная казна» позволяет участникам получить дивиденды, штрафы, наказания или возможность перемещаться по полю. Подбирать такие карточки — часть стратегии игры в «Монополии». Могут как помочь, так и навредить игроку.

Тюрьма

Специальное поле на игровой доске. Если участник оказывается здесь, у него три варианта: заплатить штраф, использовать карточку «Выход из тюрьмы» или пропустить три хода. «Быть в тюрьме» — значит временно нельзя покупать участки или строить на них.

Залог

Возможность игрока получить деньги, заложив свои участки или дома. Залог позволяет игрокам избежать банкротства или получить средства для стратегических действий. Если игрок не может покрыть свои расходы, он может заложить недвижимость.

Конец игры

Банкротство

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В «Монополии» игра заканчивается, когда все игроки, кроме одного, остаются без возможности погасить долг перед банком или соперниками. Победитель — тот, кто последним сохранил имущество и наличные деньги.

Подсчет очков

Для подсчета очков в «Монополии» учитывается наличие денег, стоимость недвижимости (участков и домов), иные активы. Побеждает игрок с наибольшим общим капиталом в конце игры — общей суммой наличных денег, стоимости собственности и активов.

Как играть в «Монополию», чтобы выигрывать

Партии могут быть напряженными и долгими, особенно если на поле встретились опытные «инвесторы» и «бизнесмены». Вот несколько советов, которые помогут увеличить ваши шансы на победу.

Разнообразие недвижимости

Чтобы увеличить потенциальный доход, приобретайте больше разнообразных участков на доске. Некоторые из них более прибыльные, поэтому важно покупать в различных районах.

Строительство домов и отелей

Начинайте строить их как можно скорее. Улучшение участков увеличивает арендную плату — это повышает ваш доход и угрожает соперникам.

Умелое использование торговли

Ключевой элемент успеха в «Монополии». Будьте гибкими, ищите взаимовыгодные сделки, обменивайтесь участками, договаривайтесь. Эффективная торговля может изменить ход игры.

Вопросы и ответы

Уже несколько десятилетий «Монополия» остается одной из самых известных настолок. Читайте ответы на самые популярные вопросы об этой игре.

Можно ли играть в «Монополию» вдвоем?

Можно, но это изменит динамику. Тогда нужно модифицировать правила, чтобы сделать игру более увлекательной и уравновесить экономику.

Сколько человек могут играть в «Монополию» максимально?

В классической версии могут принимать участие от двух до восьми человек одновременно.

Сколько по времени длится игра в «Монополию»?

Обычно она занимает 1—2 часа, но время варьируется в зависимости от опыта и стратегии участников и случайностей хода, а также скорости принятия решений.

Можно ли меняться улицами в «Монополии»?

Нет. Передача улиц другому игроку возможна только через продажу или обмен в рамках правил игры.

Сколько домов можно построить за один ход в «Монополии»?

Максимум три здания на своих землях.