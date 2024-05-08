Как играть в покер, чтобы выигрывать: правила и комбинации для начинающих

Это одна из самых известных игр на планете, о ней написаны бестселлеры и сняты блокбастеры. Покер давно перестал быть атрибутом азартного времяпрепровождения — сегодня это разновидность спорта. В него играют по всему миру, проводят чемпионаты, а мастерству обучают тренеры. Из нашей статьи вы узнаете, как играть в покер, и познакомитесь с основными правилами и выигрышными стратегиями.

Что такое покер

Знаменитые игроки — долгожданные гости даже на вечеринках звезд, а непроницаемые лица участников (покерфейс) уже стали легендой. Узнаем больше об истории покера, его видах и правилах.

История возникновения

Похожие игры практиковали в странах Европы еще в XVI веке. Назывались они по-разному — суть сводилась к сбору лучших карт. Впоследствии неотъемлемой частью этого увеселения стали блеф, обман и фишки.

Колонисты привезли игры в Америку, где они стали популярны на национальном уровне.

В ХХ веке покер стал клубной игрой, появилось много его разновидностей. Теперь ежегодно проходит Мировая серия покера, где борьбу за огромный призовой фонд ведут профессионалы. Также победитель получает золотой браслет — символ состязаний.

Цель игры

Перед участниками стоит одновременно простая и сложная задача. Нужно собрать наибольшую комбинацию из пяти карт либо выиграть все ставки, вытеснив остальных игроков до того, как нужно будет раскрывать карты.

Даже имея лучшую комбинацию, можно проиграть. А с плохими картами можно сорвать банк, если выигрышной окажется именно ваша стратегия.

Виды покера

Распространенных видов игры несколько — расскажем, чем они различаются.

Техасский холдем (Texas hold’em) Простые правила. Может быть лимитным или безлимитным. В первом случае на величину ставок существует ограничение Дро-покер (Draw poker), или классический Легкая и короткая разновидность, популярна как способ скрасить досуг дома или на дружеской встрече. Правила предусматривают два круга торгов Дабл Дискардинг Дро-покер (Double Discarding Draw-poker) Разновидность дро-покера, но здесь участники дважды меняют карты за одну игру и при этом возвращают их в колоду

Стад (Stud)

Бывает на 4, 5 или 7 карт. Часть из них раздают в закрытую, остальные — в открытую

Омаха (Omaha)

Немного напоминает техасский холдем, но рассчитана на 9 карт



Можно ли в России играть в покер на деньги

В нашей стране это запрещено законодательством. Вести азартные игры можно только в специальных лицензированных зонах. Они расположены в Сочи, Алтайском крае, Калининградской области и Приморье (1).

За организацию азартной игры даже с копеечными ставками предусмотрена административная и уголовная ответственность (2). Поэтому на законных основаниях играть в покер можно, например, на рейтинг или на желания с друзьями.

Основные термины в покере

Многим игра кажется сложной из-за большого количества непонятных слов, хотя запомнить терминологию на самом деле легко.

Блайнд Предварительно оговоренная минимальная ставка, которую делают до начала партии. Первый игрок ставит половину минималки — малый блайнд, следующий участник — полноценный большой блайнд Бет Начало торгов и ход первого участника Рейз/ререйз Повышение ставки / увеличение уже поднятой ставки Колл Ход игрока, который уравнивает фишки предыдущего Чек Можно пропустить ход и понаблюдать за оппонентами Фолд Участник отдает карты и выходит из игры Олл-ин Возможность выставить все фишки, допустимо в безлимитных видах игры Банк Общее количество фишек, за которые идет борьба в игре Блеф

Поведение участника, демонстрирующее уверенность в своих картах и позиции в игре, хотя на самом деле повода для победы нет

Комбинация

Набор карт, которые составляют выигрышные сочетания



Также важно запомнить, как называются этапы (их еще называют торгами).

Префлоп

Первый этап — стартовая рука. Следует после малого и большого блайнда. Все игроки получают по две карты. Этого достаточно, чтобы оценить шансы на победу и сделать ставку. Первым ставит игрок, следующий за блайндом, при слабых картах можно пасовать. Игроки по кругу пасуют, поддерживают или повышают ставку

Флоп

Второй этап — улица. Дилер (тот, кто раздает карты) выкладывает три открытых карты. Игроки составляют комбинацию из пяти карт. Круг ставок повторяется по часовой стрелке начиная с малого блайнда

Терн

Самый ответственный этап торгов. Выкладывается четвертая карта, к этому моменту у кого-то уже может быть максимальная комбинация

Ривер

Последний этап торгов, открывающий пятую карту. Накал игры максимальный, банк уже велик, а шансов исправить комбинацию больше нет

Шоудаун

Оставшиеся игроки открывают карты, банк делится между ними.



Комбинации в покере

Теперь самое время узнать, за какие наборы карт идет борьба в игре.

Старшая карта

Слабая комбинация, где все карты разные. Чтобы определить победителя, выбирают самую старшую карту из комплекта

Пара

Выпадают две карты одинаковой значимости, например две десятки, а три остальные — разные

Две пары

Здесь игрок собирает две пары равновеликих карт, например две дамы и две двойки

Сет

Три одинаковых по достоинству и две разные карты

Стрит

Набор карт с правильной последовательностью, например 2, 3, 4, 5, 6. Масти роли не играют

Флеш

Комплект разных карт одной масти

​​​​​​​Фулл-хаус

Три карты одного достоинства + две одного достоинства

Каре

Четыре одинаковые по достоинству карты и любая пятая

Стрит-флеш

Важно, чтобы совпала масть, а достоинство было последовательным, например 5, 6, 7, 8, 9 одной масти

Роял-флеш

Сильнейшая комбинация — десятка, валет, дама, король, туз одной масти, выпадает редко и всегда выигрывает

Кикер

Карта не входит в основную комбинацию, но помогает определить победителя при одинаковых наборах у игроков



Правила игры в техасский классический покер

Поскольку это самый популярный вид игры, подробно разберем его.

Префлоп. Раздача карт

Перед началом игры понадобится колода карт в таком состоянии, чтобы невозможно было запомнить карты по каким-либо признакам (повреждениям, меткам). Еще нужны фишки:

дилера;

малого и большого блайнда;

для банка разным номиналом.

Также договоритесь, будете ли использовать правило «сжигания» — перед каждой раздачей верхнюю карту в колоде откладывают в сторону. Это одна из вариаций игры.

Дилера определяют жребием. Ходы игроков начинаются с того, кто сидит по левую руку от него по часовой стрелке. Первый игрок слева от дилера ставит малый блайнд — половину минимальной ставки. Например, это будет одна красная фишка. Следующий игрок по часовой стрелке ставит большой блайнд — полную минимальную ставку.

Дилер тасует колоду, дает малому блайнду сдвинуть, раздает каждому игроку по одной карте в закрытую, рубашкой вверх, затем вторую таким же способом.

Участники смотрят свои карты и ходят в зависимости от своих прогнозов на выигрыш:

пасуют — сбрасывают карты и выходят из игры;

пропускают ход;

делают минимальную ставку;

повышают ставку.

Начинает игрок слева от большого блайнда. Круг завершается, когда свой ход делает малый блайнд. В конце круга ставки должны быть равны. То есть если кто-то из игроков повысил ставку, то остальные должны или добить свои до этой величины, или выйти из игры.

Флоп

Дилер выкладывает на стол в открытую три карты. Игроки мысленно составляют комбинации со своими двумя «карманными» картами и повторяют круг торгов, уравнивая или повышая ставки.

Терн

Дилер выкладывает на стол четвертую открытую карту. Круг торгов повторяется по тем же правилам.

Ривер

Дилер выкладывает пятую карту. Это окончательный вариант комбинаций, поскольку игроки не видят «карманных» карт друг друга, они могут блефовать, рисковать или выходить из игры. После завершения торгов карты вскрывают, победитель забирает весь банк. Если у двух или нескольких игроков одинаковые комбинации, то победителя определяют по кикеру. Победу приносит карта, которая старше.

Советы для начинающих, как научиться играть в покер

Для новичков есть несколько важных правил.

Наблюдайте за остальными участниками, учитесь угадывать их шансы;

не бойтесь сбрасывать карты — лучше вовремя выйти из игры, чем проиграть;

учитесь блефовать постепенно;

часто практикуйтесь в кругу друзей, так вы научитесь быстро видеть комбинации и рассчитывать свои шансы;

на начальном этапе избегайте агрессивных ставок, сначала наработайте опыт;

видя открытые карты, учитесь прогнозировать комбинации других игроков;

держите покерфейс и не расстраивайтесь при плохих раздачах;

не ставьте все фишки сразу.

Отзыв эксперта

Мы попросили опытного игрока в покер Сергея «Моряка» Куликова, автора блога «Фокусы от Моряка», поделиться с начинающими игроками секретами мастерства.

— Не гонитесь за большим количеством выигрышей, — говорит Сергей Куликов. — Важно не выигрывать каждый раз, а за пару раздач получить максимальный банк. Однажды я играл с друзьями в покер около четырех часов, а выиграл за это время всего три раза. При этом забрал вдвое больше фишек, чем было в начале.

Также я рекомендовал бы освоить выигрышные стратегии.

Вот несколько самых популярных:

1. Агрессивная игра — подразумевает сильную комбинацию или блеф. Делая уверенные ставки, вы путаете оппонентов, они сбрасывают карты, а вы побеждаете. Но здесь нужен определенный опыт.

2. Чистый блеф — при плохой комбинации делайте вид, что вы близки к победе. Пусть вас раскроют, и вы проиграете, но также может получиться потом сбить соперников с толку, имея хорошие карты. Они будут думать, что вы снова блефуете.

3. Не становитесь «аллинщиком». Есть такая категория игроков, которые чуть что, сразу ставят все фишки. Рано или поздно найдется другой игрок с более крутыми картами, а вы уйдете ни с чем.

4. Слабые игроки — вычленив из компании наиболее уязвимых участников, можно провоцировать их на промахи и выигрывать.

5. Сильные игроки — оказавшись в торгах с матерым соперником, сосредоточьтесь и минимизируйте свои ошибки. Старайтесь получить информацию из его ходов и поведения, не рискуйте.

6. На позиции — она зависит от того, где вы сидите. Чем раньше вам предстоит сделать ход, тем меньше информации, поэтому на ранних позициях не рискуйте, а на поздних используйте свое преимущество, анализируя ходы других игроков.

7. Если чувствуете, что устали, то лучше уйти. С заторможенной головой вы точно проиграете. Покер — это про стратегию и логику.

Вопросы и ответы

Мы попросили Сергея Куликова ответить на актуальные вопросы о покере.

Чем отличается онлайн-покер от игры вживую?

Вживую — это игра, общение, возможность наблюдать за игроками. Онлайн-покер не требует подготовки, проходит быстрее, играть можно из любого удобного места на несколько столов сразу. На большинстве площадок предусмотрена аналитика ваших партий.

Где можно поиграть в покер новичку?

Читайте также Как играть в «Монополию»: подробные правила для начинающих

Проще всего организовать встречу для семьи или друзей, важно только помнить, что играть на деньги незаконно. Во многих городах есть офлайн-клубы, где собираются любители этой игры. Также работает множество электронных площадок для покера.

Почему в покер играют в солнцезащитных очках?

Поскольку игроки могут блефовать, невербально реагировать на ситуацию с картами, задавать каверзные вопросы, чтобы узнать комбинацию или вывести из равновесия, очки становятся средством защиты. Они скрывают взгляд и помогают чувствовать себя уверенно.

Можно ли играть в покер вдвоем?

Да, и даже в онлайн-формате. Такая игра быстрая, требует от участников большей внимательности, дает широкий простор для блефа. В целом отличная возможность отточить мастерство.

Список источников:

1. Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ. Сайт Президента России.

URL:

2. УК РФ, статья 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр. URL:

Автор: Ольга Корнеева.