Министр с Востока | Источник: Коммерсантъ

Традицию, по которой руководителями головного спортивного ведомства страны могли стать только функционеры с ярким «профильным» бэкграундом, нарушит Михаил Дегтярев. У занимавшего пост губернатора Хабаровского края господина Дегтярева, чью кандидатуру на должность министра спорта РФ предложил глава правительства Михаил Мишустин, он как раз совсем скромный, в отличие от предшественника Олега Матыцина. Михаил Дегтярев возглавлял спортивный комитет Госдумы во второй половине прошлого десятилетия, но в этой роли не отметился заметными инициативами.

В том составе правительства, который внес на рассмотрение Госдумы премьер-министр РФ Михаил Мишустин, одним из самых интересных персонажей, видимо, является 42-летний Михаил Дегтярев. Кандидатура губернатора Хабаровского края предложена на должность министра спорта страны. Последние четыре года ее занимал Олег Матыцин.

Это кадровое решение выглядит довольно неординарным по двум причинам. Одна заключается в отсутствии явных, бросающихся в глаза предпосылок для смены главы ведомства. Спортивная отрасль вошла в число тех, по которым больнее всего ударили оба кризиса, пришедшиеся на тот период, что в нем трудился господин Матыцин, — как связанный с пандемией коронавируса, так и следующий, вызванный жесткими санкциями, наложенными на отечественный спорт после начала военной спецоперации на Украине. Из-за них ему пришлось существовать в режиме международной изоляции, слегка смягченном лишь год назад. Между тем потери отрасли на этом отрезке по крайней мере не были катастрофическими.

В России сохранился насыщенный соревновательный календарь, а отток ведущих спортсменов за рубеж ради возможности выступать в топовых турнирах пока не превратился в по-настоящему массовый.

Вторая причина — биография самого Михаила Дегтярева. Господин Дегтярев нарушит сложившийся в нынешнем веке тренд, согласно которому руководить головным спортивным ведомством может только человек с ярким «профильным» бэкграундом — либо звезда спорта, либо функционер высшего эшелона. Ему соответствовали все его предшественники в минувшие два десятилетия. Вячеслав Фетисов был легендарным хоккеистом, Виталий Мутко — президентом Российского футбольного союза (РФС), Павел Колобков — олимпийским чемпионом по фехтованию, набиравшимся управленческого опыта в качестве заместителя господина Мутко.

И биография Олега Матыцина в этом смысле смотрелась эталонной. Известный тренер по настольному теннису, он в 2015 году смог выиграть чрезвычайно конкурентные президентские выборы в Международной федерации студенческого спорта (FISU), входящей в список крупнейших мировых спортивных структур и проводящей, например, такие масштабные соревнования, как Универсиада. Расстаться с этой должностью господин Матыцин в 2021 году был вынужден исключительно из-за санкций, наложенных на российских спортивных чиновников на фоне допингового кризиса.

У Михаила Дегтярева именно спортивный бэкграунд чрезвычайно скромный: фехтовальщик, оставшийся мастером спорта и в нулевые получивший пост главы Федерации фехтования Самарской области. Правда, об этом его увлечении вспомнили в тот момент, когда господин Дегтярев уже добился успехов в карьере политической. Депутатом Госдумы РФ от ЛДПР он был с 2011 года, а в 2016-м ему доверили руководство комитетом по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Однако до назначения губернатором Хабаровского края летом 2020 года никакими по-настоящему заметными инициативами в этой роли господин Дегтярев не отметился.

А, пожалуй, самым резонансным его высказыванием было опубликованное в начале января 2020 года в соцсетях поздравление в адрес сборной России с победой на молодежном чемпионате мира по хоккею. На самом деле в реальном финале турнира она уступила канадцам, а господин Дегтярев, кажется, очутился в списке тех, кто перепутал его с повтором знаменитой «золотой» игры российской молодежки против тех же канадцев в 2011 году, который в тот вечер транслировал «Матч ТВ».

Приход Михаила Дегтярева в Министерство спорта РФ случится за два с небольшим месяца до открывающейся 26 июля летней Олимпиады в Париже. Большинство российских спортсменов пропустят ее из-за санкций, а те немногие, кому удастся отобраться, пройдут для приобретения нейтрального статуса через жесткие «фильтры» различных федераций и Международного олимпийского комитета (МОК) для подтверждения соответствия критериям «нейтральности».

Источники «Ъ» в отрасли предполагают, что в перечне первоочередных задач господина Дегтярева будет преодоление «чего-то похожего на раскол в спортивном сообществе», возникшего из-за разногласий по поводу целесообразности участия в Олимпийских играх с их «дискриминационной» политикой в отношении россиян.

Сейчас его представители поделены на два лагеря — тех, кто не видит в этом участии ничего предосудительного, и его противников. Фронтменом второго лагеря показал себя президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. В главном для Михаила Дегтярева виде спорта, фехтовании, он — величина грандиозная, четырехкратный олимпийский чемпион.

При этом именно в фехтовальной среде грядущего назначения господина Дегтярева ждут, судя по всему, с оптимизмом. Так, главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов, охарактеризовав ТАСС его кандидатуру как «достойную», вспомнил о том, что Михаил Дегтярев оказал команде «большую помощь» при подготовке к предыдущей Олимпиаде — в Токио в 2021 году. Российские фехтовальщики проводили заключительный сбор перед вылетом в Японию в Хабаровске. А еще раньше, в 2018 году, Михаил Дегтярев «перерезал ленточку» при открытии Центра фехтования Ильгара Мамедова в Химках.