В Кировской области прошел первый мировой чемпионат по огуречному хрусту. Победу одержал представитель Египта

«Из 40 участников отборочного тура в основной этап вышли 16. С помощью специального измерительного микрофона с индикацией в цифровом виде определялся обладатель самого громкого хруста.



Победителем стал гражданин Египта Ахмед Салах с результатом 70,9 децибел», — сообщается на странице правительства Кировской области.