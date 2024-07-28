10:35 (мск), источник: Sports

В Кировской области прошел первый мировой чемпионат по огуречному хрусту. Победу одержал представитель Египта

Соревнования прошли в селе Истобенск в рамках фестиваля «Истобенский огурец».

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В чемпионате приняли участие представители 13 стран: Бангладеш, Танзании, Египта, Йемена, Индии, Китая, России, Сенегала, Сирии, Судана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

«Из 40 участников отборочного тура в основной этап вышли 16. С помощью специального измерительного микрофона с индикацией в цифровом виде определялся обладатель самого громкого хруста.

Победителем стал гражданин Египта Ахмед Салах с результатом 70,9 децибел», — сообщается на странице правительства Кировской области.

Победителю вручили награду — дизайнерскую коллекционную тарелку с символикой «Истобенского огурца».

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