Чемпионат России по волейболу. 3-й тур. «Енисей» сыграет с «Новой», «Кузбасс» против казанского «Зенита», другие матчи

Чемпионат России по волейболу.
Мужчины.
Предварительный этап.
3-й тур.
15 сентября.
Енисей — Нова — 13.00.
Нефтяник — МГТУ — 16.00.
Урал — АСК — 16.00.
16 сентября.
Кузбасс — Зенит-Казань — 15.00.
Факел — Газпром-Югра — 17.00.
17 сентября.
Динамо-ЛО — Зенит Санкт-Петербург — 19.00.
18 сентября.
Локомотив — Динамо Москва — 15.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург — 2 победы — 0 поражений (6 очков), Динамо Москва — 2−0 (6), Зенит-Казань — 2−0 (5), Газпром-Югра — 2−0 (5), Белогорье — 1−1 (4), Урал — 1−0 (3), Локомотив — 1−0 (3), Кузбасс — 1−1 (3), Енисей — 1−1 (3), Динамо-ЛО — 1−1 (2), АСК — 0−2 (1), Нефтяник — 0−2 (1), Факел — 0−2 (0), МГТУ — 0−2 (0), Нова — 0−1 (0).