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Чемпионат России по волейболу. 3-й тур. «Енисей» сыграет с «Новой», «Кузбасс» против казанского «Зенита», другие матчи

PARI Суперлига.

Чемпионат России по волейболу.

Мужчины.

Предварительный этап.

3-й тур.

15 сентября.

Енисей — Нова — 13.00.

Нефтяник — МГТУ — 16.00.

Урал — АСК — 16.00.

16 сентября.

Кузбасс — Зенит-Казань — 15.00.

Факел — Газпром-Югра — 17.00.

17 сентября.

Динамо-ЛО — Зенит Санкт-Петербург — 19.00.

18 сентября.

Локомотив — Динамо Москва — 15.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург — 2 победы — 0 поражений (6 очков), Динамо Москва — 2−0 (6), Зенит-Казань — 2−0 (5), Газпром-Югра — 2−0 (5), Белогорье — 1−1 (4), Урал — 1−0 (3), Локомотив — 1−0 (3), Кузбасс — 1−1 (3), Енисей — 1−1 (3), Динамо-ЛО — 1−1 (2), АСК — 0−2 (1), Нефтяник — 0−2 (1), Факел — 0−2 (0), МГТУ — 0−2 (0), Нова — 0−1 (0).