Светлана Ишмуратова: «Может быть, Загитова сделает посещение шоу для детей, семей участников СВО и инвалидов бесплатным?»

"Грант на ледовое шоу? А почему нет? Получают же гранты другие. Насильно никого на показ шоу не тащат, люди покупают билеты и получают удовольствие. Конкуренция в ледовых шоу растет, следовательно, будут качественные постановки.
Учитывая, что на постановку кроме государственных средств никакого софинансирования не планируется, может быть, Алина тогда сделает (как предложение) посещение шоу для детей, семей участников СВО и инвалидов бесплатным? Тогда понятна сумма запроса", — сказала олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.