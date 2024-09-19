Светлана Ишмуратова: «Может быть, Загитова сделает посещение шоу для детей, семей участников СВО и инвалидов бесплатным?»

Учитывая, что на постановку кроме государственных средств никакого софинансирования не планируется, может быть, Алина тогда сделает (как предложение) посещение шоу для детей, семей участников СВО и инвалидов бесплатным? Тогда понятна сумма запроса", — сказала олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.