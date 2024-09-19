English Open.
Брентвуд, Англия.
⅛ финала.
У Йизе (Китай) — Бен Уоллэстон (Англия) — 15.00.
Марк Селби (Англия) — Си Цзяхуэй (Китай) — 15.00.
Ишприт Сингх Чадха (Индия) — Хэ Гоцян (Китай) — 17.00.
Джадд Трамп (Англия) — Фань Чжэнъи (Китай) — 17.00.
Марк Аллен (Северная Ирландия) — Джон Хиггинс (Шотландия) — 21.00.
Нил Робертсон (Австралия) — Росс Мьюр (Шотландия) — 21.00.
Крис Уэйклин (Англия) — Пан Цзюньсюй (Китай) — 22.00.
Барри Хоукинс (Англия) — Кайрен Уилсон (Англия) — 22.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское. Максимальное количество фреймов — 7.