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Снукер. English Open. &frac18; финала. Аллен сыграет с Хиггинсом, Хоукинс против Уилсона, другие партии

Снукер.

English Open.

Брентвуд, Англия.

⅛ финала.

У Йизе (Китай) — Бен Уоллэстон (Англия) — 15.00.

Марк Селби (Англия) — Си Цзяхуэй (Китай) — 15.00.

Ишприт Сингх Чадха (Индия) — Хэ Гоцян (Китай) — 17.00.

Джадд Трамп (Англия) — Фань Чжэнъи (Китай) — 17.00.

Марк Аллен (Северная Ирландия) — Джон Хиггинс (Шотландия) — 21.00.

Нил Робертсон (Австралия) — Росс Мьюр (Шотландия) — 21.00.

Крис Уэйклин (Англия) — Пан Цзюньсюй (Китай) — 22.00.

Барри Хоукинс (Англия) — Кайрен Уилсон (Англия) — 22.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское. Максимальное количество фреймов — 7.