Васильев о гранте Загитовой: «Если одобрят, это возмутит людей. В это непростое время многие затянули пояса и мирно, спокойно несут бремя с трудностями, переживают все с терпением»

Если одобрят, то это возмутит людей. Это прямой путь, чтобы люди начали возмущаться. Не у всех все хорошо в жизни, в это непростое время многие затянули пояса и мирно, и спокойно несут это бремя с трудностями, переживают все с терпением. А тут вдруг такие просьбы. Это очень большие деньги и вряд ли это осуществимо", — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.