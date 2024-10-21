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У Дзюбы микроповреждение задней поверхности бедра. 36-летний форвард «Акрона» вскоре должен вернуться в общую группу

36-летний форвард получил травму в игре с «Зенитом» (0:5) и был заменен на 9-й минуте встречи.

Источник: Sports

«По итогам дополнительного медицинского обследования определился характер травмы форварда “Акрона”. Артем Дзюба получил микроповреждение задней поверхности бедра.

Нападающий в данный момент проходит период активного восстановления под наблюдением медицинского штаба. Надеемся, что в ближайшее время Артем вернется в общую группу«, — сказано в сообщении пресс-службы “Акрона”.

В этом сезоне Мир РПЛ Дзюба набрал 4 (1+3) балла за результативность в пяти матчах за тольяттинский клуб. «Акрон» занимает десятое место в чемпионате России с 12 очками за 12 игр.