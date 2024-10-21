Adidas выпустил коллекцию с участием Месси и рэпера Bad Bunny из Пуэрто-Рико. В нее вошли кастомизированные Adidas Gazelle и бутсы F50

Коллекция, выходящая в субботу, была представлена публике на специальном мероприятии в Нью-Йорке. Она содержит уникальные штрихи, отсылающие к обеим знаменитостям, а также посвящена латиноамериканскому сообществу. Кроссовки выполнены в винтажном стиле, отсылая к оригинальным Adidas Gazelle, а подписи сбоку гласят «Benito» и «Leo» вместо «Bad Bunny» и «Messi», что делает их более личными. Подошва бутс выполнена в золоте, напоминая о восьми «Золотых мячах» футболиста. На них также есть синий X сзади и флаги Пуэрто-Рико и Аргентины сбоку. «X» на пятке вдохновлен старыми моделями, но в то же время несет двойной смысл, поскольку X — это римская цифра 10, под этим номером играет Месси.