Адиев о словах Черчесова про «бесхозную» сборную Казахстана: «Мы с ним это обсудим. Не думаю, что он вкладывал неуважение ко мне или кому‑либо еще»

Говоря о шестиматчевой серии без побед, нынешний главный тренер команды заявил: «Сборная была бесхозна до меня. Это не отговорки, но у нас не было ни одного плюса: мы не играли на синтетике в Астане, где у нас преимущество, у нас не было допдней на подготовку».