Трентон
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адиев о словах Черчесова про «бесхозную» сборную Казахстана: «Мы с ним это обсудим. Не думаю, что он вкладывал неуважение ко мне или кому‑либо еще»

Говоря о шестиматчевой серии без побед, нынешний главный тренер команды заявил: «Сборная была бесхозна до меня. Это не отговорки, но у нас не было ни одного плюса: мы не играли на синтетике в Астане, где у нас преимущество, у нас не было допдней на подготовку».

Источник: Спортс"

— Мне нужно переговорить со Станиславом Саламовичем, чтобы узнать, что он имел в виду. Зная его, не думаю, что он вкладывал в свои слова неуважение ко мне или к кому‑либо еще. Сегодня мы с ним обсудим эту ситуацию.

— Что скажете в целом по результату сборной? Многие недовольны.

— Результатом никто не может быть доволен, сам Саламыч, думаю, тоже. Но я понимаю, что основной целью было подготовить команду к отбору на чемпионат мира. Какая‑то ротация проводилась, велся поиск игры, — сказал бывший тренер казахстанцев.

0:15 — итог Черчесова в Лиге наций. Холанд добил Казахстан хет-триком.