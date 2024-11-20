Адиев о словах Черчесова про «бесхозную» сборную Казахстана: «Мы с ним это обсудим. Не думаю, что он вкладывал неуважение ко мне или кому‑либо еще»

— Мне нужно переговорить со Станиславом Саламовичем, чтобы узнать, что он имел в виду. Зная его, не думаю, что он вкладывал в свои слова неуважение ко мне или к кому‑либо еще. Сегодня мы с ним обсудим эту ситуацию.
— Что скажете в целом по результату сборной? Многие недовольны.
— Результатом никто не может быть доволен, сам Саламыч, думаю, тоже. Но я понимаю, что основной целью было подготовить команду к отбору на чемпионат мира. Какая‑то ротация проводилась, велся поиск игры, — сказал бывший тренер казахстанцев.
0:15 — итог Черчесова в Лиге наций. Холанд добил Казахстан хет-триком.