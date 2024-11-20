Директор «Динамо» о травме Овечкина: «Какой был смысл вот так идти и бить Александра? Это был необязательный силовой прием»

"Мы же смотрим все повторы в замедленном виде, и тут может показаться, что был какой-то злой умысел. Когда я только увидел этот момент, то у меня сложилось представление, что злого умысла там не было.
Но лично на мой взгляд, это был необязательный силовой прием. Когда мы разговариваем с судьями, то от них часто можно услышать, что ты мог этого избежать.
Какой был смысл в том игровом эпизоде — вот так идти и бить Александра? Думаю, что он это сделал лишь потому, что против него находился Овечкин. Можно было спокойно проехать мимо и ничего бы там не произошло, а он пошел его бить«, — сказал спортивный директор московского “Динамо” Алексей Сопин.
Напомним, Овечкин является воспитанником «Динамо».