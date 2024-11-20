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Директор «Динамо» о травме Овечкина: «Какой был смысл вот так идти и бить Александра? Это был необязательный силовой прием»

Капитан «Вашингтона» может пропустить несколько недель из-за повреждения голени. Он получил травму после столкновения с форвардом Джеком Макбэйном в матче с «Ютой» (6:2).

Источник: Спортс"

"Мы же смотрим все повторы в замедленном виде, и тут может показаться, что был какой-то злой умысел. Когда я только увидел этот момент, то у меня сложилось представление, что злого умысла там не было.

Но лично на мой взгляд, это был необязательный силовой прием. Когда мы разговариваем с судьями, то от них часто можно услышать, что ты мог этого избежать.

Какой был смысл в том игровом эпизоде — вот так идти и бить Александра? Думаю, что он это сделал лишь потому, что против него находился Овечкин. Можно было спокойно проехать мимо и ничего бы там не произошло, а он пошел его бить«, — сказал спортивный директор московского “Динамо” Алексей Сопин.

Напомним, Овечкин является воспитанником «Динамо».