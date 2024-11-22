Ларионов о травме Овечкина: «Специально ломать в НХЛ никто не будет. Хоккей — живая игра. Тут нельзя что-то подстроить, никогда не знаешь, что произойдет в следующий момент»

— Ну что вы? Хоккей — живая игра. Тут нельзя что-то спланировать, подстроить, никогда не знаешь, что произойдет в следующий момент. То, чего добился Овечкин, — исключительно его труд и труд тех, кто с ним играет. А специально ломать в НХЛ никто не будет, — сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.