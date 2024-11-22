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Ларионов о травме Овечкина: «Специально ломать в НХЛ никто не будет. Хоккей — живая игра. Тут нельзя что-то подстроить, никогда не знаешь, что произойдет в следующий момент»

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4−6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

Источник: Спортс"

39-летний Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

— Переживаете за Овечкина? Не переживайте сильно. Сейчас есть за что в мире переживать.

— Но все же Овечкину 39 лет, получена травма, сумеет ли он восстановиться и продолжать в том же духе, как начал сезон?

— Сезон длинный. У Саши есть шанс спокойно восстановиться, ничего не форсируя. Если начнешь торопиться, форсировать, можно выбыть на еще больший срок.

Я желаю ему выздоровления. Думаю, его характер, желание забивать, приносить пользу команде помогут ему побить и превзойти рекорд Гретцки.

— Нельзя искать в травме Овечкина чей-то злой умысел? Канадский игрок «Юты» не мог «выключить» его специально, чтобы россиянин не догнал Гретцки в споре снайперов?

— Ну что вы? Хоккей — живая игра. Тут нельзя что-то спланировать, подстроить, никогда не знаешь, что произойдет в следующий момент. То, чего добился Овечкин, — исключительно его труд и труд тех, кто с ним играет. А специально ломать в НХЛ никто не будет, — сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

Главное о травме Овечкина: сломал левую ногу, пропустит от месяца до полутора.