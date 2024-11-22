Врач «Динамо» о том, может ли Овечкин пройти лечение в России: «Не исключено! Обсуждаем это. Но если “Кэпиталс” его не отпустят, мы с этим ничего не сделаем»

Напомним, Овечкин является воспитанником «Динамо».
— Когда вы давали интервью «Матч ТВ» в прошлый раз, то даже по видео вынесли диагноз — может быть перелом малой берцовой кости. Теперь диагноз подтвержден официально.
— Да, это первое, что бросалось в глаза, когда я посмотрел механику удара в среднюю треть голени. Перелом малой берцовой кости лечится около восьми недель.
— «Вашингтон» заявил, что 4−6 недель.
— Надо смотреть, будут ли они делать операцию, поставят ли пластину. У моего сына была точно такая же травма. А в целом я с клубом согласен. Возвращение может занять пять‑семь недель.
— То есть Овечкин вернется в начале или середине января 2025 года. А надо ли ставить пластину?
— У меня снимка нет до сих пор! Я позвонил Сашке: «Пришли хоть рентген!» Какая именно часть малой берцовой кости? Она же делится на три трети. А снимка нет, что он сломал.
— Какая нужна физиотерапия для восстановления?
— Вот Саша ко мне приезжал в прошлом году. Мы ему делали высокочастотный английский магнит. У него спина сразу прошла. Овечкин говорит: «Я покупаю этот аппарат». — «Он стоит пять миллионов, Саш». — «Меня это не волнует. У меня в клубе такого нет. Присылай мне его».
Я ему дал адрес фирмы в Англии, где он продается. Пусть в «Вашингтоне» сами его покупают.
— Может, Овечкину пройти лечение в России?
— А не исключено! Сейчас обсуждаем этот вопрос. Но сложность в том, что Овечкин под контрактом с «Кэпиталс». И если клубные врачи скажут, что Сашу в Россию не отпускают, а будут лечить сами — мы с этим ничего не сделаем.
— Остон Мэттьюс поехал на лечение в Германию из «Торонто».
— Да, знаю. Когда у американцев что‑то не получается, они могут прибегнуть к помощи других. Другое дело, что мы под санкциями даже в области медицины.
— Успокойте болельщиков: перелом малой берцовой кости не приведет к завершению карьеры?
— У меня в «Динамо» были четыре таких случая. Все четверо вернулись в хоккей. Играли дальше без проблем, — сказал старший врач московского «Динамо» по спортивной медицине Валерий Конов.
Главное о травме Овечкина: сломал левую ногу, пропустит от месяца до полутора.