Врач «Динамо» о том, может ли Овечкин пройти лечение в России: «Не исключено! Обсуждаем это. Но если “Кэпиталс” его не отпустят, мы с этим ничего не сделаем»

— А не исключено! Сейчас обсуждаем этот вопрос. Но сложность в том, что Овечкин под контрактом с «Кэпиталс». И если клубные врачи скажут, что Сашу в Россию не отпускают, а будут лечить сами — мы с этим ничего не сделаем.