Крикунов о травме Овечкина: «Может потерять кондиции, но он волевой, мощный. Начнет готовиться через 4 недели, надо забить хотя бы голов 20»

«С одной стороны, это не так страшно. У меня, когда я был в “Ак Барсе”, Кирилл Петров играл в плей-офф, к нему приезжал анестезиолог перед игрой, делал укол, и он два с половиной часа мог держаться. Правда, одна игра у нас была шесть периодов, там я не знаю, как он терпел, но доиграл, и мы выиграли. Думаю, четыре недели займет.