Коротышкин об Овечкине: «Ему прямой путь в бассейн. Плавание — состояние невесомости, когда тренируешь мышцы без нагрузки на ногу. Тем более в Вашингтоне тренировался великий Фелпс»

Вице‑президент Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин дал совет Александру Овечкину по восстановлению после травмы.
"Хоккеистам очень важно плавание, оно развивает общую выносливость, физику, координацию, а также помогает в случае травм.
Овечкин, к сожалению, сломал малую берцовую кость. А плавание — это состояние невесомости, когда ты тренируешь мышцы без нагрузки на ногу. Это расслабление, вытяжение, тонус.
Мышцы должны работать, а суставы — восстанавливаться. Сейчас Овечкину прямой путь в бассейн. Тем более он в Вашингтоне, и там рядом рос и тренировался великий Майкл Фелпс.
А еще все помнят, что Фелпс принял участие в звездном заплыве против Шакила О’Нила. Мы вернулись к тому, с чего начали — все виды спорта должны дружить", — сказал Евгений Коротышкин.