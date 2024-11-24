Мэттьюс может сыграть с «Флоридой» на следующей неделе. Капитан «Торонто» пропустил 7 матчей подряд из-за травмы

Мэттьюс, пропустивший последние семь игр из-за травмы верхней части тела, недавно вернулся из поездки в Германию, где получил консультации по поводу повреждения.
"Сегодня был хороший день, чтобы вернуться на лед [на тренировке]. Прошло уже больше недели с тех пор, как я тренировался на льду, так что будем двигаться день за днем, стараясь прогрессировать, и посмотрим, как пройдет неделя.
Конечно, я хочу вернуться на лед. Завтра это нереально, но в среду возможно. Посмотрим, как будут развиваться события«, — сказал нападающий “Торонто” Остон Мэттьюс.
В текущем сезоне трехкратный обладатель «Морис Ришар Трофи» набрал 11 (5+6) очков в 13 играх при полезности «+2».