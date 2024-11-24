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Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Йохауг, Хайди и Тириль Венг, Шлинн, Фоснес, Лаукли выступят в коньковой «разделке» на 10 км

Лыжные гонки.

Источник: Спортс"

Турнир в Бейтостолене.

10 км, раздельный старт, свободный стиль.

Женщины.

Начало — 13:15 по московскому времени.

Старт-лист.

30. Ане Стенсет.

34. Силье Ойре Шлинн.

43. Марен Киркеэйде.

60. Кари Ойре Шлинн.

65. Юлие Мире.

66. Мария Меллинг.

69. Каролине Симпсон-Ларсен.

71. Магни Смедос.

73. Марте Сконес.

74. Софи Хустад.

76. Тириль Венг.

78. Силье Теодорсен.

79. Терезе Йохауг.

80. Кристин Фоснес.

81. Катержина Янатова (Чехия).

82. Анне Кьерсти Калво.

84. Маргрете Бергане.

85. Софи Лаукли (США).

86. Дельфин Клодель (Франция).

87. Астрид Ойре Шлинн.

88. Хайди Венг.