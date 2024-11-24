Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Крюгер, Андерсен, Ниенге, Тенсет, Лапалю, Масгрэйв пробегут коньковую «разделку» на 10 км

Лыжные гонки.

Источник: Спортс"

Турнир в Бейтостолене.

10 км, раздельный старт, свободный стиль.

Мужчины.

Начало — 14:35 по московскому времени.

Старт-лист.

75. Люка Шанава (Франция).

90. Филип Андерсен.

151. Йохан-Олав Ботн.

171. Андреас Фьорден Рее.

173. Финн Хоген Крог.

179. Ришар Жув (Франция).

183. Жюль Шаппа (Франция).

184. Ивер Тильхейм Андерсен.

185. Хенрик Деннестад.

186. Маттис Стенсхаген.

187. Жюль Лапьер (Франция).

188. Уго Лапалю (Франция).

189. Мика Фермойлен (Австрия).

190. Эндрю Масгрэйв (Великобритания).

191. Дидрик Тенсет.

192. Ян Томас Йенссен.

193. Симен Хегстад Крюгер.

194. Мартин Левстрем Ниенге.