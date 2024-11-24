Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Крюгер, Андерсен, Ниенге, Тенсет, Лапалю, Масгрэйв пробегут коньковую «разделку» на 10 км

Турнир в Бейтостолене.
10 км, раздельный старт, свободный стиль.
Мужчины.
Начало — 14:35 по московскому времени.
Старт-лист.
75. Люка Шанава (Франция).
90. Филип Андерсен.
151. Йохан-Олав Ботн.
171. Андреас Фьорден Рее.
173. Финн Хоген Крог.
179. Ришар Жув (Франция).
183. Жюль Шаппа (Франция).
184. Ивер Тильхейм Андерсен.
185. Хенрик Деннестад.
186. Маттис Стенсхаген.
187. Жюль Лапьер (Франция).
188. Уго Лапалю (Франция).
189. Мика Фермойлен (Австрия).
190. Эндрю Масгрэйв (Великобритания).
191. Дидрик Тенсет.
192. Ян Томас Йенссен.
193. Симен Хегстад Крюгер.
194. Мартин Левстрем Ниенге.