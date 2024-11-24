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Врач «Динамо»: «Предлагали Овечкину лечиться в России. Он ответил: “Ну как я приеду? У меня контракт с “Вашингтоном” — там тоже лечат хорошо, как и у вас”

39-летний форвард «Вашингтона» сломал ногу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой».
Источник: Sports

«Да, мы предлагали Саше пройти лечение в России. Я с ним переписывался, и он мне ответил: “Евгенич, ну как я приеду? Есть же хозяева “Вашингтона”, у меня контракт с клубом. И там тоже лечат хорошо, как и у вас”.

При этом я скажу, что руководство московского «Динамо» создало в Москве выдающийся медицинский центр, где есть самое новейшее оборудование. Там можно залечить любую травму.

Так что первые две недели, на начальном этапе Овечкин точно будет лечиться в Вашингтоне. А дальше — посмотрим.

Реабилитация не исключена. Известно, что лучше всего ее проводят в Германии, Италии, Швейцарии и России. А у нас принято сразу же тренироваться. Если повредил ногу, то кладешь ее на специальную площадку и работаешь на верхний плечевой пояс.

Так что если бы «Вашингтон» отпустил Овечкина к нам, то Саша вернулся бы в регулярный чемпионат НХЛ в великолепной форме, — сказал старший врач московского «Динамо» Валерий Конов.

Овечкин не унывает после перелома: пришел на матч НБА и бахнул пивка.

Врач «Динамо» о том, может ли Овечкин пройти лечение в России: «Не исключено! Обсуждаем это. Но если “Кэпиталс” его не отпустят, мы с этим ничего не сделаем».