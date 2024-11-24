Врач «Динамо»: «Предлагали Овечкину лечиться в России. Он ответил: “Ну как я приеду? У меня контракт с “Вашингтоном” — там тоже лечат хорошо, как и у вас”

«Да, мы предлагали Саше пройти лечение в России. Я с ним переписывался, и он мне ответил: “Евгенич, ну как я приеду? Есть же хозяева “Вашингтона”, у меня контракт с клубом. И там тоже лечат хорошо, как и у вас”.